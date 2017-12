Dobrý orchester nepotrebuje vodcu, hovorí šéfdirigent Metropole Orkest

Ako ich rieši? Rozprávali sme sa s jeho šéfdirigentom Angličanom JULESOM BUCKLEYM.

video //www.youtube.com/embed/jLRw-Ahq22k

Orchester založila počas druhej svetovej vojny holandská vláda v exile z Londýna. Chcela, aby teleso prinieslo sviežu hudbu a zvuk. Predpokladám, že sa dnes snažíte o to isté. Čo je dnes v hudbe svieže?

„To je dobrá otázka. Hudba je dnes oveľa prístupnejšou, všetko čerstvé si skrátka nájdete na internete. Na druhej strane, všetko nové vzniká z rôznych podnetov z minulosti. Úmyselne i nevedome. Synonymom čerstvosti je teda pre mňa to, čo sa nedá presne definovať, opísať, a napriek tomu sa vám to páči. Umelci to musia mať v sebe. Náš orchester sa snaží vystupovať práve s takými.“

Metropole Orkest sa venuje špecifickej hudbe. Máte problém doň nájsť správnych hudobníkov?

„Môže to byť ťažké, náš orchester kombinuje džezovú kapelu a klasický orchester, čiže zamestnanci musia mať cit pre obe polohy. Trh je však plný talentov a záleží najmä na vysokej škole a učiteľovi, ktorý sa im venuje. Či má rozhľad, či dokáže držať krok so súčasnými trendmi.“