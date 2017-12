Esperanza Spalding: Dám vám seba, nie džez

Talentovaná americká speváčka vyhrala štyri ceny Grammy, úspechy ju však nezaujímajú. V rozhovore pre SME hovorí, že sa teraz sústredí len na utorňajší koncert na Bratislavských džezových dňoch.

21. okt 2015 o 15:49 Marek Hudec

Esperanza Spaldingová v Bielom dome (sedí úplne vpravo) (zdroj: TASR/AP)

Minulý týždeň ste hrali v Bielom dome. Predpokladám, že je to veľká česť. Je iné hrať pre prvého muža Ameriky?

Mimoriadne mi lichotí, že som mohla hrať pre prezidenta a nie prvý raz, ale umelec by si to nemal veľmi pripúšťať. Mal by byť hrdý skôr na to, že odviedol dobrý výkon.

A nedávno vás k sebe zavolal aj Prince.

S ním sa poznám už desať rokov a často spolu hrávame. Viete, svet hudby je malý, s hudobníkmi sa poznáme, narážame do seba. Je skvelé, keď môžem spolupracovať s niekým populárnym, ale nesústredím sa na to. Mňa zaujíma v prvom rade hudba. Áno, je veľká česť vystupovať v Bielom dome, ale rovnako hrdá som aj na to, keď môžem spolupracovať s talentovaným človekom. Nezáleží na tom, či je populárny, alebo nie. Poďme sa radšej rozprávať o mojej hudbe.

Súhlasím. Dostali ste štyri ocenenia Grammy, posunulo vás to?

Veľmi ma potešilo, keď som získala Grammy, ale odohralo sa to v minulosti. Nezáleží na tom, čo už bolo, záleží len na tom, kde ste teraz a čo bude zajtra.