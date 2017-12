Benicio Del Toro nemá rád nátlak okolia a preto vraví: Mañana, chápete?

Benicio Del Toro hral už na všetkých barikádach. Policajtov aj gangstrov, fešákov aj hnusákov, víťazov aj porazených. Dokáže veľa zahrať prostým pohľadom aj šikovne bojovať so zbraňou v ruke. Charizmatický Del Toro nesklamal ani v trileri Sicario, ktorý sa práve hrá v kinách.

22. okt 2015 o 11:42 Erika Litváková

Pred pár rokmi ožíval vždy v čase splnu ako prekliate krvilačné monštrum v horore Vlkodlak (2010). V Strážcoch Galaxie (2014) putoval vzdialeným vesmírom sťa záhadný zberateľ medzihviezdnych relikvií. Bol zadržaným vo filme Zvyčajný podozrivý (1995), bol gangstrom aj sfetovaným právnikom v Strach a hnus v Las Vegas (1998).

Nedávno agentúry potvrdili, že v Hviezdnych vojnách 8 (2017) sa mu ujde rola poriadneho darebáka. V slovenských kinách ho práve môžeme vidieť vo veľmi sľubnej akčnej kriminovinke Sicario (2015) ako tajomného agenta FBI vo vojne proti drogám, kde na hranici Mexika a USA bezhlavo prahne po pomste.

Benicio Del Toro má veľmi široký, a nie celkom vypočítateľný herecký záber. No či už stojí na strane dobra, alebo zla, prípadne tápa na hrane uprostred medzi nimi, jeho postavy majú čosi spoločné. Vždy, keď sa Del Toro objaví, môžeme si byť istí vysokou hladinou testosterónu na scéne. A to bez ohľadu na to, či sa v súboji s protivníkom prejavuje neústupčivo silným pohľadom, alebo presne mierenými údermi päsťou. Jeho herectvo je precízne aj plnokrvné. Del Toro akoby v súlade so svojím menom (toro znamená po španielsky býk) dokazuje, že má výdrž a tvrdohlavo ide na hranice svojich síl.

Žiadny romantik

Jediný typ postavy, ktorý sa mu zatiaľ plne vyhol, je romantik s hlavou v oblakoch. Preto celkom nesedí ani označenie čierny Brad Pitt, aj keď ho tak médiá občas nazývajú. Ako v jednom rozhovore pre Cover Media povedal, sám sa tomu však nevyhýba: „Celkom rád by som stvárnil aj postavy úplne inej povahy - napríklad romantického hrdinu. Áno, chcem byť oblečený v šik obleku a na konci filmu získať to krásne dievča.“

Ibaže to asi nebude také jednoduché, pretože Benicio je priam predurčený k celkom iným rolám. S trochu pokrčenou tvárou a tmavými kruhmi pod očami pôsobí ako človek, ktorý sa po preflámovanej noci zobudil príliš skoro a urýchlene potrebuje silnú kávu s kvapkou citróna. Aj keď na plátne mlčí, jeho pohľad je veľavravný a takmer vždy pôsobí mierne nahnevane. Keď sa však usmeje, odrazu je presne ten typ chlapa, ktorého by ženy ochotne nasledovali kamkoľvek.

V postave bývalého trestanca obráteného na vieru v silnom filme 21 gramov (2003) mu režisér Alejandro González Iñárritu nedovolil usmiať sa ani jediný raz. Aj tak mu film vyniesol nomináciu na Oscara. V tom čase už doma jednu sošku mal za nepodplatiteľného policajta v dráme Traffic - nadvláda gangov. Psychologická zložitosť jeho postavy, kde v drogovej vojne lavíruje medzi svetom zákona a zločinu, mu veľa príležitostí na smiech tiež nedala.

Traffic - nadvláda gangov (2000), za postavu nepodplatiteľného policajta dostal Oscara za herca vo vedľajšej úlohe. (zdroj: outnow.ch)

Boj o herectvo

Benicio Monserrate Rafael Del Toro Sanchez pochádza z Portorika, kde sa narodil a vyrastal v dobre situovanej rodine právnického páru. Keď ho spoločne so starším bratom začal baviť basketbal, otec kúpil susediaci pozemok a upravil ho na ihrisko, aby chlapci mali kde hrať.