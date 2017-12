Kristína Farkašová: Blog bol cesta k prežitu

Na jednom javisku sa ocitla v dialógoch s Petrom Nárožným a so Stanislavom Zindulkom. KRISTÍNA FARKAŠOVÁ bola nominovaná na Českého leva ako najlepšia herečka. Čoskoro ju uvidíme na obrazovke ako Barbie a vychádza jej kniha Som mama.

22. okt 2015 o 13:17 Iris Kopcsayová

Už sa od detí dostanete aj k práci alebo ste stále pripútaná k domácnosti?

Ja som dobrovoľne pripútaná k domácnosti. Posledné dva mesiace som si trochu vyskúšala návrat do pracovného kolobehu. Všetky matky na materskej mi vraveli: „Choď, choď, vieš, ako si pri práci od detí oddýchneš?“ Lenže ja som popri tom stíhala aj deti, jedno s druhým, a nakoniec sa to skončilo jemne zapáleným žlčníkom od vyčerpania. Tak som si povedala, že sa zase trošku upokojím, vrátim sa pekne naspäť na materskú, pretože to ma baví zo všetkého najviac. Deti mi veľmi chýbali, keď som mala viac práce. Potrebovala som nielen zarobiť, ale aj by mi bolo ľúto, keby som odmietla ponuku kamarátov spolupracovať na novom seriáli Svet podľa Evelyn. Teraz už viem, že sa nedá aj v noci vstávať k deťom, aj trinásť hodín denne točiť.

Seriál vznikol podľa komičky Evelyn, ktorá sa videami preslávila cez sociálne siete?

Áno, to je tá, čo zháňala kuny v Chorvátsku. Evelyn sa spolupodieľala aj na scenároch, inak ich píšu Stano Guštafík a Kristína Cibulková, moji spolužiaci z vysokej. Je to sitcom a uvidíme, čo z toho vylezie. Na Slovensku je so sitcomami trochu problém, no možno motyka vystrelí. My sme sa pri nakrúcaní bavili, ale tvorcovia sa pri tom asi vždy bavia, však? To nebude meradlo.

Čo tam hráte?

Takú Barbie, teda moja postava sa volá Barbie. Je to taká pipina, majiteľka svadobného salóna, Evelynina spolubývajúca. Všetky postavy sú Evelynini spolubývajúci, okrem Joža Vajdu, ktorý hrá jej suseda a zároveň sám seba, ale ten je zas u nás „doma“ nonstop.

(zdroj: Martin Haburaj)

Baví vás tento žáner?

Mám k nemu šialený rešpekt. Nemyslím si, že máme dobré možnosti robiť na Slovensku sitcomy, a ani to vlastne nevieme a učíme sa za pochodu. V zahraničí majú špeciálnych ľudí na gagy, dopisujú scenáre podľa reakcií publika - čo my, samozrejme, robiť nemôžeme, lebo by nám to nikto nezaplatil. Ale sitcomy pozerám veľmi rada. Evelyn má ako neherečka veľmi svojský prejav, ktorý majú ľudia radi. Ja ju mám veľmi rada, odkedy sa zjavila na internete. Mohlo by to zafungovať.

Máte obľúbený sitcom?

Jednoznačne Priateľov. Videla som všetky série niekoľkokrát, s výborným slovenským dabingom. Aj som rozmýšľala, ako to robia, že je to také dobré, ale neprišla som na to. „Mají na to lidi“.

Nepoznáte sitcom Grace v jednom kole?

Nepozerám veľmi televíziu. Iba keď vyslovene viem, že pôjde niečo, čo si chcem pozrieť.

Hrdinkou je rozvedená matka, abstinujúca alkoholička, ktorá sama vychováva štyri deti. Pre matky na materskej je to dobrý relax.

Ja hrám slobodnú, zase naspäť navlečená v negližé.

Koľko rokov majú vaše dcérky?

Budú mať dva roky a štyri mesiace.

Dokážete si popri nich povedzme čítať?

Vôbec. Odkedy som bola tehotná, neprečítala som súvisle jednu knihu. Mám niekoľko rozčítaných. Ale zase som jednu napísala, takže tým si to ospravedlňujem, držím sa ako tak v mentálnej bdelosti. Práve včera som si bola kúpiť nejaké knižky. Čítať treba a pre mňa ako vyštudovanú dramaturgičku je to aj nutnosť.

Veľký úspech zaznamenal váš blog o skúsenostiach matky, ženy v domácnosti. Písali ste ho veľmi vtipne.

Každú matku poteší, keď zistí, že v tom nie je sama. Získala som zaň dokonca druhé miesto v súťaži Bloger roka vo svojej kategórii. Byť blogujúcou matkou ma neskutočne baví.