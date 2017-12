Aká bude nová Skaza Titaniku?

Paródia na slávny príbeh spojila dvoch sľubných komikov na jednom javisku.

24. okt 2015 o 0:52 Eva Andrejčáková, Marek Hudec

Skaza Titaniku

Divadelná premiéra / Štúdio L+S, Bratislava, sobota 19.00

Som ľadovec a roztápam sa, vraví herec. Sedí pri tom rozvalený na stoličke ako Štefan Hríb. Tvári sa ako on, rozpráva ako on, a vy len žasnete, aké svetlo pod lampu prináša. Čo to má byť? No predsa paródia na známu televíznu reláciu. Znie to nekompatibilne, ale práve tá poslúžila ako celkom vydarený motív v jednej staronovej divadelnej hre. Je o potopení luxusného zaoceánskeho parníka a jej čerstvá inscenácia v réžii Karola Vosátka by mala prezradiť, ako to všetko spolu súvisí.

Známy príbeh lode Titanic umelcov dodnes fascinuje. Patrí medzi nich aj John Fiske, ktorý naň kedysi napísal paródiu. V istej chvíli zaujala aj herca, režiséra a dramatika Milana Lasicu a jej tému s nadhľadom rozvinul. Vznikla tak svieža, vtipná hra Skaza Titaniku, dnes zaradená dokonca medzi jeho srdcovky. Vďaka nej sa v Štúdiu L+S stretla dvojica humorom zaštepených hercov.

Michal Kubovčík so Sveťom Malachovským dnes v premiére ukážu, ako ich pero Milana Lasicu v duchu divadla na divadle viedlo. Ocitnú sa v úlohách hercov, ktorí vymýšľajú, ako divákom známy, ale stále fascinujúci a skutočný príbeh zahrať tak, aby – povedané plávajúcim slovníkom – neuviazli na plytčine, ani sa v ňom neutopili. Robiť si vtipy z nešťastia iných a riešiť humorne smrť stoviek ľudí, to chce riadnu dávku citlivosti a inteligencie. Podarilo sa im to? Majú šancu ísť v šľapajach legendárnej dvojice L+S?

Eva Andrejčáková

Čisté tvary

KONCERT Sobota / Klub Loft, Bratislava 20.00

Po siedmich rokoch nahrali nový album, na ktorom vyjadrili pocit, že svet sa rúti do záhuby. Hudba kapely Čisté tvary pripomína rock z deväťdesiatych rokov, možno aj preto na obal novinky umiestnili nahé dieťa rovnako ako kedysi Nirvana na legendárny album Nevermind.

(zdroj: ARCHÍV Č.T.)

„Zrejme to vzniklo spontánne, nechceli sme vedome znieť ako grunge – v tom sme však vyrástli a to nás najviac ovplyvnilo,“ povedal spevák Juraj Péč pre SME. Pesničky z novinky Zem nás chce čistých chce kapela obohatiť o vizuálny sprievod – každá by mala dostať vlastný videoklip.

Mnohé z nich predstavia aj na sobotňajšom krste v klube Loft, kam si prinesú aj folkovú speváčku Katarziu.

(mh)

Raritná knižná nedeľa

Burza detských kníh / kaviareň Papierový mesiac Bratislava, 13.00

Kto dnes vytiahne starú detskú knihu a zapáči sa aj potomkovi, je pán. K ozajstným raritám sa však ani vo svete literatúry pre deti nedá dostať len tak. Je tu však jedna možnosť. Už tretie stretnutie tohto druhu bude dnes prebiehať v kaviarni Papierový mesiac na Moskovskej ulici v Bratislave.

(zdroj: )

Milovníci a zberatelia tu usporiadali výstavu aj burzu raritných detských kníh. Sústredili sa na knihy vydané zhruba v rozpätí rokov 1890 až 1948, ktoré pochádzajú zo súkromných zbierok slovenských zberateľov. Zo slovenských kníh tu bude napríklad prvé vydanie Čenkovej detí, z českých prvé vydanie Pinocchia či Petra Pana, dokonca si budete môcť chytiť do rúk raritné vydania rozprávok bratov Grimmovcov.

V rámci podujatia výtvarníčka Mirka Dudášová pokrstí aj svoju detskú knihu Moje vodné dráčiky.

(ea)