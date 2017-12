Dospelý Harry Potter so synom. V Londýne uvedú Rowlingovej divadelnú hru

Hra, ktorú uvedú v dvoch častiach, bude mať premiéru v londýnskom divadle Palace v júni budúceho roku.

24. okt 2015 o 8:25 TASR

LONDÝN. Dej prvej divadelnej hry Joanne K. Rowlingovej o Harrym Potterovi bude nadväzovať na sériu jej kníh. Inscenácia pod názvom Harry Potter and the Cursed Child (Harry Potter a prekliate dieťa) sa začína 19 rokov po epickej bitke čarodejníckeho učňa so zlým lordom Voldemortom, oznámili v piatok jej producenti.

Uviedli, že divadelná sága rozpráva o dospelom Harrym a jeho synovi Albusovi Severusovi. Harry je prepracovaný zamestnanec ministerstva mágie, zatiaľ čo jeho najmladší syn zápasí "s váhou rodinného dedičstva, o ktoré nikdy nestál", informovala tlačová agentúra AP.

Dvojdielna hra

Hra bude uvádzaná v dvoch častiach, ktoré by diváci mali zhliadnuť buď v ten istý deň, alebo v dňoch idúcich po sebe. V londýnskom divadle Palace bude mať hra premiéru 30. júna, ale v predpremiére ju budú uvádzať už od 7. júna.

Divadelná hra o čarodejníkovi Harrym Potterovi je založená na novom príbehu J. K. Rowlingovej, Jacka Thornea a Johna Tiffanyho. Divadelný a filmový scenárista Thorne je autorom divadelného scenára. Režisérom predstavenia je Tiffany, ktorý režíroval napríklad aj oscarový muzikál Once. Obsadenie postáv zatiaľ nezverejnili.

Záujemcovia o vstupenky do divadla, ktorí sa zaregistrovali vopred online, si ich budú môcť kúpiť už budúcu stredu, pre širokú verejnosť majú byť dostupné od 30. októbra. Diváci za obe predstavenia zaplatia 20-130 libier (približne 28-180 eur).

video //www.youtube.com/embed/cLsFj3Z3Q-o

Fenomén Harry Potter

Rowlingová napísala sedem kníh o dobrodružstvách Harryho Pottera, ktorých sa vo svete predalo vyše 450 miliónov výtlačkov. Podľa jej kníh bolo nakrútených osem úspešných filmov.

Autorka dlho tvrdila, že už žiadnu ďalšiu knihu o Harrym Potterovi nenapíše, záujem svojich fanúšikov však oživovala rozličnými inými knihami vrátane čarodejníckej encyklopédie Fantastické zvery a ich výskyt, z ktorej sa pripravuje film s Eddiem Redmaynom v hlavnej úlohe.