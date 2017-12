Čepana získali dvaja

Brousil a Zelinka, to sú dvaja najlepší výtvarníci podľa Ceny Oskára Čepana.

25. okt 2015 o 12:41 Marek Hudec

Fotkami sa snažil zachytiť, ako fotky vznikajú. Začal zachytávať ateliéry, zariadenie v ňom a tak divákovi ukázať pozadie za objektívom. Radek Brousil žijúci v Prahe sa okrem vizuálneho umenia venuje aj hudbe a za svoj umelecký prístup získal v sobotu Cenu Oskára Čepana.

video //player.vimeo.com/video/139263772?portrait=0

Nebol však sám, ocenenie porota prvý raz v histórii jej existencie odovzdala dvom zo štyroch finalistov.

Rozhodnutiu podľa správy agentúry Tasr predchádzali hodiny vášnivej debaty, zhoda vraj bola jednomyseľná.

Okrem Brousila ocenili tak aj sochára Jana Zelinku. Ten skúmal, z čoho všetkého sa dá modelovať: ako napríklad z rašeliny, či zo zvieracích bobkov. Tematicky ho zaujíma smrť, veď vyrábal aj olovené sochy z tiel mŕtvych zvierat. „Ja sa snažím rozprávať hlavne o živote, akú má hodnotu,“ polemizuje Zelinka na videu, ktoré zverejnili na stránke Oskára Čepana.

video //player.vimeo.com/video/139263775?portrait=0

Cena oslavovala tento rok dvadsaťročné výročie a možno aj preto sa rozhodla tento ročník spraviť výnimočným. Vznikla na základe českého predobrazu Ceny Jindřicha Chalupckého a získať ju môžu mladí vizuálni umelci do 40 rokov.

Dostanú možnosť realizovať samostatnú výstavu, finančnú odmenu 2600 eur a možnosť odísť na dvojmesačný pobyt do New Yorku, či Tokia.Šiesti porotci tento rok vyberali z viac, než päťdesiatich prihlásených umelcov. Diela finalistov môžete vidieť ešte v košickej DIG Gallery do ôsmeho novembra.