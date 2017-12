Reportáž z Džezákov: Zabudnite na ego, džez je pestrý

Minimálne polovica divákov vraj prichádza na Bratislavské jazzové dni kvôli tradícii, myslí si ich zakladateľ Peter Lipa. Žánrová scéna je živá, dôkazom sú Snarky Puppy.

25. okt 2015 o 16:27 Marek Hudec

Má tridsať, hrá na basgitaru a vedie tridsať hudobníkov. Keď sa Michaela Leagua pýtame, ako si z nich vybral siedmich na koncert, odpovedá, že vzal tých, čo boli dostupní. Keď sa ho pýtame, koľko s kapelou skúšajú, odpovedá, že neskúšajú vôbec. „Všetci v kapele berú hudbu veľmi vážne, a preto sa vždy poriadne naučia melódie,“ hovorí o spoluhráčoch League pre SME.

Snarky Puppy (zdroj: Gabriel Kuchta)

A ako vyberal pesničky do dramaturgie koncertu? Na prvých troch sa dohodli vopred a zvyšok setlistu si vyberali počas hrania. Nielen to: „Základné melódie máme pripravené, ale v rámci nich existuje široký priestor na improvizáciu, to sa týka sól, ale aj vkladania nových tónov a prvkov,“ dopĺňa League.

Americká kapela Snarky Puppy napriek tomu na pódiu Bratislavských jazzových dní v piatok pôsobila natoľko zohrane a suverénne, že na konci koncertu už nesedel ani jeden džezový puritán. Všetci tlieskali. Išlo rozhodne o jeden z vrcholov hudobného festivalu, ktorý na Slovensku prežil viac ako štyridsať rokov.