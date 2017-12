Vznikol festival vzdoru a gitarového hnevu

Kapela Mutiny on the Bounty štartuje v klube Fuga sériu koncertov. Rádio FM a české Radio Wave celý deň vysielajú spolu, diskutujú o českej a slovenskej filmovej a televíznej tvorbe. Otvára sa výstava Stana Filka.

27. okt 2015 o 0:01

Real Something Series

Vznikol festival vzdoru a gitarového hnevu

FESTIVAL HUDBA / Fuga, Bratislava 20.00 h od utorka do štvrtka

V americkej Alabame kedysi v päťdesiatych rokoch minulého storočia platil zákon, že v prednej časti autobusov mohli sedieť len bieli obyvatelia. V prostrednej časti mohli sedieť aj černosi, no museli uvoľniť celý rad, ak si tam chcel sadnúť čo i len jeden beloch.

Aktivistka Rosa Parksová však vstať odmietla a stala sa tak symbolom boja za občianske práva. Jej príbeh zrejme inšpiroval jednu maďarskú kapelu, ktorá jej meno nesie a je povestná vzdorovitou hudbou. Teraz vystúpi na prvom ročníku série koncertov s názvom Real Something Series.

„Rosa Parks nás zaujali už predtým na podujatí v Novom Meste nad Váhom a napadlo nám, že by zapadli do nášho žánrového konceptu,“ hovorí jeden z organizátorov Mário Gešvantner. V rovnomennej agentúre pripravujú rockové koncerty už niekoľko rokov, no až teraz sa rozhodli usporiadať menší festival.

(zdroj: REAL SOMETHING SERIES)

Dôvodom bola náhoda. Dve z kapiel, ktorým agentúra chcela usporiadať samostatný koncert, sa rozhodli navštíviť Bratislavu v rovnakom čase a organizátorom napadlo, že by rovno usporiadali tri dni programu.

O hlavné slovo sa na Real Something Series bude hlásiť zvuk gitár. Organizátori opisujú podujatie ako večery hlučnej hudby, každý deň zahrajú dve kapely – lístky si môžete kúpiť tak na jednotlivé koncerty, ako aj na všetky tri dni.

Hlavná hviezda dnešného večera priletí z Luxemburska. Kapelu Mutiny on the Bounty chválili na známom dánskom festivale v Roskilde ako mimoriadne nápaditých hudobníkov s citom pre melodický rock.

Aj preto si ich možno kolegovia z Biffy Clyro alebo Portugal, the man vybrali ako predskokanov na svojich koncertných turné. „Do konceptu série sme vyberali kapely, ktoré síce pre niekoho môžu znieť temne, ale ja to považujem za emotívnu hudbu, napríklad z Mutiny on the Bounty vyžaruje energia a tajomnosť,“ dopĺňa Gešvantner.

Verí, že aj keď ide o menšinový hudobný žáner, tak kapacitu sály klubu zaplnia. Ak by bol Real Something Series úspešný, tak by v sérii organizátori radi pokračovali.

Marek Hudec

Audioport: Nvmeri + PzH

KONCERT/ Komorné štúdio Slovenského rozhlasu, 20.00

Brniansky audiovizuálny projekt PzH stavia vo svojej tvorbe na temnú, ba priam hororovú vizualizáciu, ktorú posúva o úroveň vyššie prostredníctvom lyrických textov v rodnom jazyku. Značnú kontroverziu vyvolal pred dvomi rokmi, keď preložil do češtiny slovenskú hymnu a následný rockový aranžmán odvysielala RTVS.

(zdroj: PZH - ARCHÍV SKUPINY)

Dnes spolu so slovenskou kapelou Nvmeri, ktorá hrá hudbu plnú matematických beatov a melódií inšpirovaných škandinávskym indie popom, zakončia projekt Audioport. Ide o celodenné spoločné vysielanie Rádia_FM a českého Radia Wave, ktoré od roku 2012 prebieha dvakrát ročne, striedavo v Bratislave a v Prahe.

Hlavnou témou dnešného vysielania je stav slovenskej a českej filmovej a televíznej tvorby, preto budú od skorého rána súčasťou Audioportu aj diskusie, dokumenty, filmová hudba a zaujímaví hostia z filmového prostredia.

(mog)

Stano Filko: Biela ontológia

Vernisáž / Galéria Art Capital, Nám. SNP Bratislava 18.00

Biela ontológia, transcendencia, metafyzika – za komplikovaným názvom sa skrýva hlboké a čisté myslenie výtvarníka Stana Filku. Jeden z našich najvýznamnejších umelcov sa dnešného otvorenia svojej výstavy nedožil, zomrel minulý piatok. Výstava je súčasťou širšieho projektu, završuje trilógiu prezentácie jeho tvorby, v ktorej sa odzrkadlili dôležité dobové trendy od 60. rokov minulého storočia, keď nastúpil na scénu.

(zdroj: )

Ako predstaviteľa veľkej generácie stredoeurópskej neoavantgardy ho spočiatku určoval popart či Fluxus, neskôr sa začal venovať konceptuálnemu umeniu, inštaláciám a takzvanej divokej maľbe. Výber z tvorby sprístupnený dnes večer priblíži jeho koncept 5. dimenzie, teda tému života po živote, ktorej sa až do poslednej chvíle intenzívne venoval. Ako sám hovoril – netvoril, mal to ako „vnútornú fanatickú povinnosť“.

(ea)