Prečo je doska opretá o stenu hodná tisícov eur?

Súťaž Maľba roka je skromnejšia ako cena Oskára Čepana, je však veľkou šancou pre začínajúcich výtvarníkov.

26. okt 2015 o 17:01 Katarína Lacková

Ešte asi dva týždne bude v bratislavskej galérii Nedbalka výstava finalistov desiateho ročníka súťaže Maľba roka – Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov. Výsledky vyhlásili pred tromi týždňami.

Získať Cenu Oskára Čepana znamená skutočnú prestíž a uznanie za prínos do súčasného umenia, od roku 2002 je súčasťou medzinárodnej siete obdobných súťaží Young Visual Artists Awards a jej víťazi môžu absolvovať mesačný pobyt v New Yorku alebo v Tokiu. Maľba roka je popri nej o čosi skromnejšia. Začínajúcim výtvarníkom však ponúka sľubný štart do ďalšej kariéry a aj finančnú odmenu vo výške desaťtisíc eur.

Vďaka súťaži Maľba roka sa buduje zbierka súčasnej mladej slovenskej maľby. (zdroj: AUTORKA)

Nič menej, nič viac

Tento rok sa stal víťazom súťaže dvadsaťpäťročný absolvent VŠVU Rastislav Podhorský s obrazom dosky vytrhnutej z podlahy. Je opretá o stenu, po nej steká tenký pásik bielej farby. Nič viac, nič menej. Zaujímavé je, ako je maľba vykonaná. Podhorský vytvoril ilúziu reálneho priestoru, ako to poznáme u starých majstrov. Dôležité je bravúrne zvládnutie techniky a pravidiel perspektívy, či precíznosť detailov.

Maľba nesie názov Sýtenie prázdna a Podhorský už rozmýšľa, čo s odmenou urobí. „Napadá mi, že si môžem slobodne kúpiť kvalitnú knihu. Prvou bude Délský potápěč k Hérákleitově Řeči od Zděnka Kratochvíla,“ povedal.

Druhé miesto získala absolventka banskobystrickej Akadémie umení Kristína Bukovčáková. Figurálny obraz odkazujúci na vzťah človeka a prírody nazvala Rozmnožovanie stonkovými odrezkami. Tretie miesto patrí Marošovi Kontrošovi z Technickej univerzity v Košiciach za surrealistický a expresívny portrét s názvom Hlava.

Buduje sa zbierka

V porote tento rok zasadali úspešný český výtvarník Hynek Martinec, známy slovenský výtvarník Erik Binder a Nina Gažovičová, licitátorka aukčnej spoločnosti Soga a členka nákupnej komisie Galérie mesta Bratislavy . Medzinárodnej zostave predsedala londýnska galeristka a teoretička umenia Charlotte Schepke. Hodnotenie súťažných diel prebieha v dvoch kolách. V prvom kole porota na základe digitálnych reprodukcií vyberie dvadsať finalistov, ktorých diela sa vystavia na spoločnej výstave. V druhom kole sú obrazy posudzované naživo, priamo na výstave a víťaz je vyhlásený v rámci vernisáže.

Rozhodovanie poroty bolo pomerne jednoduché, Nina Gažovičová nám voľbu víťaza priblížila: „Porota sa jednoznačne a rýchlo zhodla na výbere štyroch súťažiacich, postupujúcich do užšieho výberu. V spoločnej diskusii sme potom rozhodli o finálnom poradí.“

Tri ocenené obrazy sa po 8. novembri prenesú na Bratislavský hrad, kde sa stanú súčasťou putovnej Výstavy desaťročia. Tá rekapituluje všetkých desať doterajších ročníkov súťaže, návštevníci teda vidia to najlepšie zo slovenskej mladej maľby. Bude sa dať vidieť aj v Košiciach a dokonca aj v milánskej Gallerie d’Italia.

Víťazné diela sa potom stávajú majetkom Nadácie VÚB, ktorá takto buduje zbierku súčasného slovenského výtvarného umenia.