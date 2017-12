Hviezde duševný hlad nehrozí, spieva o fádnosti Bratislavy

Ak členovia skupiny Hviezda vo svojich piesňach radi navštevujú Dolné hony, Hraničnú aj Pentagon, nerobia to preto, aby zarobili.

27. okt 2015 o 18:17 Marek Hudec

Logo na albume Nič sa nemení môže na prvý pohľad pripomínať kresťanský symbol, bratislavská skupina Hviezda však svoj znak v týchto vodách nehľadala. Inšpirovala sa označením, aké za socializmu vysielali v televízii programy, ktoré boli nevhodné pre deti.

Tvoria ju štyria členovia, ktorí by dnes možno vystupovali pod menom Raketa, keby ich nepredbehla iná, dnes už neexistujúca kapela. Za svoj debutový album získali nomináciu na cenu kritiky Radio_Head Awards pre nahrávku roka, minulý týždeň im vyšiel nový.

Ich hudba sa väčšinou viaže na konkrétny životný priestor, na sivú realitu Bratislavy, v ktorej stále zostáva prítomný odtlačok kosáka s kladivom.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/228702814&color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false

Legenda nepotrebuje album

Od ich debutu prešiel iba rok, napriek tomu spevák Tomáš Ďurovka a gitarista Peter Hajdin žartujú, že majú dosť materiálu, aby mohli hneď vydať aj tretí album. Napriek tomu, že tvrdia, že sa vedome nesnažia stať Hviezdami, ich piesne znejú chytľavo.

Ak niekomu pripomenú Živé kvety, môže to byť tým, že bratislavská hudobná scéna je mimoriadne prepletená, chaotická a navzájom sa ovplyvňuje. „Je mnoho kapiel, ktoré sú legendárne, ale nikdy nevydali album,“ hovorí Hajdin. Spolu s Ďurovkom a basgitaristom Petrom Prekopom v minulosti vystupovali už v známych lokálnych zoskupeniach ako Kosa z Nosa, Kamoško a Kokosko či Med, v ktorom sa napríklad stretli viacerí členovia spomínaných Živých kvetov.

(zdroj: Hviezda)

Status quo

Niektorí hrajú, aby si na seba zarobili, členovia kapely Hviezda majú iné zamestnania, ktoré ich živia. Hudba je pre nich koníčkom. „My to robíme preto, aby sme nezomreli od duševného hladu,“ hovorí Peter Hajdin, ktorý okrem iného založil reklamnú firmu Komplot.

Ani on, ani Ďurovka si nevedia predstaviť, že by robili tvorivé kompromisy, nepáčilo by sa im ani vystupovanie na firemných večierkoch. „Veľmi ma oslobodilo, že po finančnej stránke od kapely nič nečakám,“ dopĺňa Ďurovka. Preto aj môžu tvoriť hravé pesničky o fádnosti Bratislavy, jej ulíc a spoločnosti, ktorá v nej žije.

Napríklad v titulnej skladbe albumu spievajú: „Nič sa nemení na tvojom trápení. Pár spomienok na strednú školu, potom to šlo všetko dolu: Dolné hony, Pentagon, Hraničná, metadon.“

Pieseň znie, akoby ju nahrali pre funkovú diskotéku a ak si nedáte pozor, jej refrén sa môže rýchlo nalepiť na vašu myseľ.

K svojim prechádzajúcim projektom sa hudobníci Hviezdy nesnažia vymedziť, Bratislava je v nich stále prítomná so svojím tragikomickým statusom quo. Album Nič sa nemení preto môže zafungovať povedzme ako skvelý soundtrack pri prechádzke na stále rozbúranej Štúrovej ulici.