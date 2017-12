Nový James Bond by sa mal páčiť aj Snowdenovi

Film Spectre dostal od nadšených kritikov päť hviezdičiek z päť. V Londýne mal premiéru, u nás bude 5. novembra

27. okt 2015 o 18:28 Kristína Kúdelová

Prvý bez Judi Denchovej v úlohe M a vraj posledný s Danielom Craigom v úlohe agenta 007. Publikum v Londýne už od pondelka vie, aký je nový James Bond.

Skvelý, zhodujú sa miestne noviny. V mienkotvorných denníkoch dostal film Spectre päť hviezdičiek z piatich. „Bond je naspäť – v neskutočne vzrušujúcom, veľkolepom a až operne výstrednom dobrodružstve,“ napísali v Guardian.

Priznali pritom bez komplexov, že sa na ňom skvelo zabávali, aj keď mnoho z toho, čo sa na plátne deje, je v zásade „sprostosť“. „Možno, že pravidlá bondoviek sú predvídateľné, no aj tak. Keď už sa akcia rozbehne, nedá sa viac robiť nič iné, len sa ňou nechať viesť,“ píše zas nadšený Telegraph.

Jason Bourne skončil

James Bond bol dlhé roky značkou štúdia Metro Goldwyn Mayer. Potom prišiel Universal so sériou o agentovi Jasonovi Bournovi, aby mu trochu zakonkuroval. A aj mu to vychádzalo – kým režírovanie Bonda nedostal za úlohu Sam Mendes.

Už aj jeho predchádzajúci diel Skyfall bol skvelý, hoci ho sprevádzali i nespokojné hlasy, že Bond stratil čosi zo svojej britskej esencie. Mendes ho videl temnejšieho a nie takého dokonalého, čo mu dodalo nečakaný vtip a ešte viac hravosti.

S nápaditou výtvarnosťou obrazu sa to výborne skombinovalo a prví kritici ohlasujú, že v Spectre je to ešte lepšie, lebo ho kameraman Hoyte van Hoytema nakrútil na 35­milimetrový film.

Do našich kín sa dostane 5. novembra. Akcia sa v ňom presúva do Mexika, Maroka aj do Rakúska, načrtávajú sa nové tajomstvá, demaskuje teroristická organizácia a kritizuje postup národných bezpečnostných agentúr. Stúpenci Edwarda Snowdena by mohli mať pocit, že Bond stojí na ich strane.

Vďaka za nový život

Pred premiérou sa veľa hovorilo o tom, že Daniel Craig ho hral naposledy, pretože sa mu po desiatich rokoch končí zmluva a že sa môže stať, že tú novú podpíše černoch.

„Bond zmenil môj život. Stálo to zato,“ povedal Craig. Keď sa ho nedávno pýtali, v kom vidí svojho nástupcu, navrhol: Bondom by mala byť nabudúce žena.