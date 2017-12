Quentin Tarantino nie je prvý, na koho sa policajti nahnevali

Nežijeme v zvrátených filmových fantáziách, ohradili sa policajti v New Yorku, keď videli, že americký režisér odsudzuje ich postupy

27. okt 2015 o 18:45

Policajti z New Yorku sa už nechcú pozerať na filmy, ktoré nakrúti Quentin Tarantino. A vyzývajú ľudí, aby sa rozhodli rovnako. Nevidia inú odpoveď na to, že americký režisér sa pridal k protestom, ktoré odsudzujú násilnosť policajných zákrokov a že svojou popularitou im dodal vážnosť.

Kto je tu vrahom

V poslednom čase sa viackrát hovorilo o tom, že americkí policajti v uliciach zasahovali neprimerane. Omylom niekoho zabili, zatkli, omylom niekoho prenasledovali. Vrhli sa napríklad aj na skvelého tenistu a bývalého reprezentanta USA Jamesa Blaka, keď stál úplne nevinne v New Yorku pred hotelom. Celé publikum US Open mu potom tlieskalo a policajti sa ospravedlnili, no ktovie, či mu to nečakanú traumu nejako vykompenzovalo.

Tarantino na reťaz násilia reagoval slovami: „Som ľudská bytosť so svedomím. Ak mám pocit, že sa pri mne vraždí, musím sa proti tomu postaviť a povedať, že stojím na strane zavraždených,“ cituje ho Deadline.

Newyorskí policajti sa bránia, vraj sa vôbec nečudujú, že také čosi hovorí práve ten, kto „sa živí tým, že glorifikuje zločin a násilie“. Že nemá rád policajtov, je pre nich logické. „Policajti, ktorých Quentin Tarantino nazýva vrahmi, nežijú v jeho zvrátených filmových fantáziách. Riskujú svoj život a niekedy ho aj obetujú, aby ľudí od násilia ochránili,“ citujú agentúry Patricka Lyncha, policajného šéfa z Patrolmen's Benevolent Association.

Tarantino má množstvo fanúšikov, hoci jeho umenie býva nepochopené. (zdroj: TASR/AP)

Policajti v New Yorku kedysi vyzvali aj na bojkot Brucea Springsteena, prekážala im jeho pesnička American Skin (41 Shots). (zdroj: SITA/AP)

Nepochopený Boss

Vysoko štylizované násilie je základom kariéry Quentina Tarantina. V umení to nie je nič nové, pred ním to robili rôzne kultúry, najmä orientálne, Tarantino k tomu však pripojil nebezpečnú hru s divákom, radosť z toho, že sa pri jeho filmoch cíti previnilo, pretože sa na nich smeje, a nemal by sa.

Nie je prekvapivé, že často zostáva nepochopený.

Také nepochopenie kedysi stretlo aj Brucea Springsteena. Keď v roku 1999 zabili newyorskí policajti mladého prisťahovalca z Gui〜ney, zložil skladbu American Skin (41 Shots). Spieval v nej o tom, že stačilo, aby mal chlapec ruky vo vreckách, aby si policajti mysleli, že v nich zviera zbraň a je teda nebezpečný.

Aj vtedy policajti vyzývali na bojkot a odmietali robiť hliadky na koncertoch. Nevnímali, že Springsteen má milióny milujúcich fanúšikov a že v jeho piesni je súčasťou spoločenskej tragédie aj postava policajta. Opísal ho ako nešťastnú trosku, ktorá sa skláňa nad bezvládnym telom a vie, že príliš neskoro si uvedomila: Bolo nevinné.