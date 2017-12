Julian Assange pristúpil na konferenčný hovor s českými a slovenskými filmármi

V Jihlave sa už začal výborný festival dokumentárnych filmov, jeho hosťom je dnes zakladateľ WikiLeaks.

29. okt 2015 o 0:00 Kristína Kúdelová

Sotva začali chodiť na vysokú školu, keď drobná skupina študentov založila medzinárodný festival dokumentárnych filmov Ji.Hlava. Dnes môže byť toto mesto v českej Vysočine pyšné na to, že títo chlapci vyrástli práve jeho uliciach. Už sa možno ani nedá vymyslieť, ako a čím by sa dal ich festival vylepšiť, taký je moderný, sebavedomý, odvážny aj úspešný.

video //www.youtube.com/embed/Ocvbcj9SM-k

Tento rok aj Julian Assange súhlasil, že sa na ňom zúčastní.

Premietanie filmov tvorí na jihlavskom festivale síce najväčšiu, ale predsa len jednu časť. Medzi tie ďalšie patrí Inspirační fórum, kde si filmári pozývajú osobnosti z iných oblastí spoločenského života a počúvajú ich námety a rady, o čom by mali nakrúcať a ako by na to mali nazerať. Riaditeľ festivalu Marek Hovorka hovorí, že tri roky vyvolávali spojkám, ktoré ich mohli dostať k Julianovi Assangeovi a presvedčiť ho, aby sa medzi také inšpiratívne osobnosti zaradil aj on. Podarilo sa to tak veľmi, ako sa to dnes v Assangeovej situácii dá. Muž, ktorý otriasol svetom založením WikiLeaks, už pár rokov žije chránený pred americkým zatykačom na ekvádorskej ambasáde v Londýne a s návštevníkmi jihlavského festivalu bude v kontakte na diaľku. Dnes o šestnástej sa s ním začne konferenčný hovor.

"Julian Assange je globálnou ikonou, digitálnym Robinom Hoodom, ktorý dokázal rozdeliť spoločnosť na vášnivých zástancov a ešte väčších odporcov," hovorí Marek Hovorka. "Kým americký denník The New York Times ho v roku 2010 označil za najvýznamnejšieho svetového novinára, americký republikánsky prezidentský kandidát o ňom povedal, že by si zaslúžil popravu a akýkoľvek iný trest by bol preňho príliš vľúdny."

Jihlavské publikum je už vycvičené náročným výberom filmov, vie, že na tomto festivale sa nedostáva len do filmového ale aj do spoločenského obrazu, a zvyklo si, že s pozvanými hosťami môže veľmi otvorene a niekedy aj ostro polemizovať. Julian Assange to iste pochopil, keď pozvanie hovorkovcov prijal. S filmármi má skúsenosti, veď už sa o ňom nakrúcajú hrané filmy s hereckými hviezdami - no možno bude ešte prekvapený, do akej debaty sa dostane, keď sa ho začnú pýtať českí a slovenskí dokumentaristi.

Festival v Jihlave potrvá do 1. novembra.