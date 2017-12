Pohreb by ste nemali odfláknuť

V piatok bude zrejme príjemné si zapnúť vysielanie Dvojky a televízie Dajto. Ak chcete opustiť obývačku, zájdite si do divadla.

30. okt 2015 o 0:00 Kristína Kúdelová, Monika Grešová

Zátišie

TV TIP/ DVOJKA, 21.50

Jedna konzerva tuniaka, jedna paradajka, jeden toast, čaj, možno ešte pivo. John May žije už niekoľko rokov sám a ani si nemyslí, že sa to niekedy zmení. To by si ho najprv musel niekto všimnúť, lenže ani jeho susedia nevedia, že vôbec existuje. Zmysel života už teda vidí len v tom, že pomôže tým, ktorí nielenže sami žijú, ale aj sami umierajú. Na miestnom úrade pracuje ako ten, čo má za úlohu zorganizovať pohreb tomu, ku komu sa neprihlási žiadny rodinný blízky.

Vôbec nie je náhoda, že túto úlohu vo filme Zátišie (Still Life) dostal Eddie Marsan. Vo Veľkej Británii ho zrejme poznajú, ale v kontinentálnej Európe už zrejme veľmi nie. Jeho tvár je síce ľuďom povedomá, ale ako sa volá? Na to si veľa z nich nespomenie. Marsan je skôr herec vedľajších úloh, a hoci ho rád obsadzuje Mike Leigh a hral aj v zopár populárnych filmov, málokto by naňho stavil, že dokáže zažiariť vo veľkej úlohe. Prosto, nenápadný typ.

Zátišie nakrútil Umberto Pasolini a Marsan sa naň nechal prehovoriť, pretože veril jeho autentickej sile. Keď Pasolini písal scenár, práve prechádzal rozvodom a cítil sa veľmi sám. Preto mohol vystihnúť muža, ktorý sa tak veľmi dokáže vžiť do samoty iných, že nedopustí, aby bol ich pohreb odfláknutou formalitou. Muža, ktorý obehá všetkých tých, čo by ich mohli aspoň trochu spoznať a z úlomkov svojich spomienok poskladať ich osobnosť, aby o nich mohol napísať smútočnú reč a pustiť tú správnu hudbu.

Po premiére na festivale v Benátkach v roku 2013 sa Zátišie premietalo aj v hlavnej súťaži Art Film Festu v Trenčianskych Tepliciach, Eddie Marson na ňom získal cenu pre najlepšieho herca. Slovenské publikum tento realistický a tichý príbeh veľmi dobre prijalo. Výrazne poetický, fantazijný a odvážny záver, ktorý na prvý pohľad vôbec nekorešponduje s celkom, ho zaskočil, to bolo jasné z diskusie, ktorá sa pred festivalovým kinom rozprúdila. Aj tak ho však dojal.

video //www.youtube.com/embed/Gt9CsXrlO8Y

Prekliaty ostrov

TV TIP / Dajto 22.00

Pôvodne mal filmovú adaptáciu knihy Dennisa Lehana režírovať David Fincher, nakoniec sa jej však ujal Martin Scorsese a spravil dobre. Dokázal, že je ešte stále v skvelej forme, a navyše, príbeh o pátraní po šialenej vrahyni, ktorá utiekla z psychiatrickej liečebne na nehostinnom ostrove dokonca dosiahol najväčší zisk zo všetkých jeho filmov.

To však platilo iba dovtedy, kým sa nepredbehol s ďalším filmom - Vlkom z Wall Street. V Prekliatom ostrove dokázal Scorcese navodiť takú napínavú atmosféru, že by sa za ňu nemusel hanbiť ani majster hrôzy Alfred Hitchcock. Po štvrtýkrát zveril hlavnú postavu svojmu obľúbencovi Leonardovi Dicapriovi, ktorý sa ako detektív Teddy Daniels postupne zamotáva do siete halucinácií, snov a tajomstiev minulosti, znásobených mysterióznym duchom ostrova.

video //www.youtube.com/embed/5iaYLCiq5RM

Obeť

DIVADLO/ Divadlo Aréna, Bratislava 19.00

Je človek schopný zmysluplne naplniť svoj život? Čo sa stane, keď svoje emócie aj napriek konvenciám vypustíme a podvolíme sa temnejším prúdom a vnútornému násiliu? Čo sa stane, keď dovolíme mysli a telu, stuhnutým od večného kontrolovania, stráženia, dohliadania, aby na chvíľu boli samy sebou? Tieto otázky mučia osamelú ženu, postavu v divadelnej hre Obeť.

Chmúrne myšlienky jej do hlavy vložil renomovaný český dramatik, divadelník a filmový režisér David Jařab, ktorý hru autorsky aj režijne pripravil na objednávku pre Divadlo Aréna. Inšpiroval sa v nej filozofiou, prepojil ju dokonca s prvkami kriminálky a psychologického trileru.

Za rolu nešťastnej ženy, ktorú hlboko zasiahla mužova nevera, bola Rebeka Poláková nominovaná na cenu za Najlepší ženský herecký výkon na tohtoročných Doskách. Príbeh o vášniach, temných túžbach a zrade dopĺňa aj Martin Hronský, Jana Kovalčiková, Richard Stanke a Lukáš Latinák.