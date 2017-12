Mesiac fotografie zachytí vojnové nebezpečie na izraelsko-palestínskych hraniciach

31. okt 2015 o 0:00 Eva Andrejčáková, Zuzana Uličianska

Martin Kollár: Field Trip / Exkurzia

Výstava / Slovenská národná galéria, Esterházyho palác, Bratislava

„Izrael je križovatkou všetkých možných vecí, je to vlastne malý model sveta,“ povedal vlani v rozhovore pre SME Martin Kollár. Ako jeden z najrešpektovanejších slovenských dokumentárnych fotografov v zahraničí sa zúčastnil na veľkom medzinárodnom projekte a s tuctom vybraných, medzinárodne uznávaných fotografov strávil dlhší čas v Izraeli a v časti Palestíny. Tam vznikol v rokoch 2009 až 2011 jeho cyklus fotografií Field Trip / Exkurzia. Teraz ho vystavuje Slovenská národná galéria, štartujúc tak Mesiac fotografie. Výstavu tvorí štyridsať veľkoformátových fotografií.

Martin Kollár prežil detstvo v socialistických časoch a ako spomína, izraelsko-palestínsky konflikt vtedy nevnímal ako veľkú tému. Naopak, oproti súčasnému mediálnemu záujmu bol od neho skôr izolovaný, necítil ho ako svoj konflikt. Keď tam však pred pár rokmi prišiel, uvedomil si, koľko všeličoho už z tejto krajiny vlastne videl.

„Existuje toľko fotografií, záznamov a spôsobov, akými ľudia reflektujú, čo sa tam deje, že som si nevedel predstaviť, ako by som mohol priniesť ďalšie drevo do lesa,“ priznal. No svoj pohľad predsa našiel. Aby sa vyhol tradičnému zobrazovaniu konfliktu, vybral si za svoj priestor iba izraelskú stranu. Sústredil sa pritom na napätie, ktoré ho v tejto slnkom zaliatej krajine plnej paradoxných odkazov na útrapy svojich obyvateľov obklopovalo.

Na jeho záberoch nenachádzame ľudské obete, no predsa intenzívne zachytávajú pocity strachu, neistoty a vojnového nebezpečenstva. Súbor jeho fotografií sleduje skôr následky konfliktov. Sú výpoveďou o tom, čo všetko má krajina za sebou, a zároveň tichou otázkou toho, čo ju ešte čaká.

Veľká Morava a počiatky kresťanstva

VÝSTAVA / Historické múzeum SNM Bratislavský hrad do 1. novembra

Už len tento víkend si možno na Bratislavskom hrade pozrieť najvýznamnejšie archeologické nálezy z Veľkej Moravy. Medzinárodná putovná výstava Veľká Morava a počiatky kresťanstva je doteraz najväčšou prezentáciou histórie a života z tohto obdobia, vychádza z nových historických výskumov. Do Bratislavy prišla po Brne a Prahe. Jej súčasťou výstavy sú aj živicové odliatky modelov veľkomoravských kostolov v Modrej pri Velehrade, Mikulčiciach či v Pohansku, ako aj početné 3D vizualizácie.

Historické múzeum Slovenského národného múzea zároveň verejnosti sprístupnili aj archeologické nálezy pod Hradom, z ktorých väčšina nikdy nebola vystavená. Medzi nimi je množstvo veľkomoravských strieborných a zlatých šperkov – náušníc, gombíkov, náhrdelníkov, prsteňov. Tiež vojenská výzbroj vrátane pokladu byzantského kupca, ktorý našiel v roku 1937 istý roľník.

Legendy zločinu

V päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch minulého storočia vládli britskému podsvetiu dvojčatá Krayovci. Chladnokrvný a rozvážny Reggie si dokázal získať rešpekt na rozdiel od jeho brata Ronalda, trpiaceho schizofréniou. Napriek tomu medzi nimi vládne porozumenie, ale iba dovtedy, kým do ich života nevstúpi žena. Vtedy sa začína ich impérium rúcať.

Aj keď scenárista Brian Helgeland kedysi dokázal tvoriť mrazivé detektívky ako Tajomná rieka alebo L. A. Prísne tajné, tentoraz sa mu príbeh inšpirovaný skutočnými udalosťami vymkol spod kontroly. Vyše dvojhodinová snímka skôr nudí a miestami pripomína telenovelu s množstvom zbytočných postáv, ktoré len diváka mätú.

Oplatí sa ju však vidieť pre dva, respektíve jeden dôvod: Tomovi Hardymu. Herec si v dvojrole dvojičiek kradne šou, hlavne v tých scénach, keď vlastne konfrontuje seba samého.