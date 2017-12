Aj v Bratislave sa večer stretnú: Vojna a mier

Apparat dnes príde do Bratislavy predstaviť nové skladby pre film a divadlo. V Starej tržnici koncertujú slovenskí hudobníci v projekte Hrana. Kino Lumiére odštartovalo prehliadku Pasoliniho filmov.

3. nov 2015 o 9:05 Marek Hudec, Monika Grešová

Apparat

KONCERT / MMC, Bratislava 20.00

Všetkých zrejme vydesila Vojna a mier – príbeh stretnutia dvoch svetov Francúzska a Ruska s historickými následkami. Na nemeckom divadelnom festivale Ruhrfestspiele však prebiehal aj konflikt iných svetov – minulosti a súčasnosti. Krutého obdobia napoleonských vojen a éry počítačov.

Bol to pochod nepriateľským územím. Neistotu zrejme cítili všetci. Renomovaný režisér sa pre jeden z najstarších divadelných festivalov pokúšal zadaptovať knižného leviatana, tisícstranový román od ruského velikána Tolstoja. Elektronický producent mal preň stvoriť nezabudnuteľnú hudbu. A tridsaťčlenný orchester mal jeho skladby naživo hrať každý večer.

Najlepšie z tohto stretnutia vyšiel asi berlínsky skladateľ Sascha Ring, známejší pod prezývkou Apparat. Hneď ako jeho kompozície na predstavenie Krieg und Frieden vyšli v albume, získali si nadšené ohlasy najväčších hudobných médií.

Ide o monumentálnu nahrávku nielen pre jej kontext a spojenie klasickej hudby s ambientnou, ale aj pre hĺbku emócií, ktoré sa v nej skrývajú. Apparat na nej pracoval štyri týždne v opustenej továrni, študujúc Tolstého román – aj preto väčšinu jej stopáže vytvára elektronickým šumom a pomalými, kvílivými sláčikovými ťahmi absolútny pocit beznádeje. Oslobodením z neho je posledná pieseň v albume – Violent Sky. Album potom vďaka ťaživej atmosfére publicisti prirovnávali k soundtrackom Maxa Richtera alebo Clinta Mansella.

O tom, že živé vystúpenia Apparata znejú ešte silnejšie ako na nahrávkach, zrejme nepochybuje nikto, kto zažil jeho minuloročný koncert s projektom Moderat (pri ktorom sa spája s elektronickým duom Modeselektor) na trenčianskom letisku.

Do Bratislavy dnes príde predstaviť práve svoje nové skladby pre film a divadlo. Zrejme aj tu sa večer stretnú: vojna a mier.

Hrana

KONCERT / Stará tržnica, Bratislava

Ešte sme nepočuli všetky skladby od Mareka Brezovského! Jeho Hrana, ktorá vyšla mladému skladateľovi posmrtne, sa stala koncom deväťdesiatych rokov kultovou nahrávkou v slovenskej hudbe. Vznikla na podnet Brezovského kamaráta a producenta Oskara Rózsu, ktorý dokončil piesne skryté v archívoch zosnulého.

Po šestnástich rokoch však hudobníci pripravujú jedenásť nových skladieb a mnohé z nich predstavia na dnešnom koncerte v bratislavskej Starej tržnici. „Marek nám zanechal asi desať kaziet, kde v priebehu posledných rokov života zaznamenával rôzne nápady. Ide o cenný hudobný materiál, originálny a intímny,“ opísal skladby pre SME Rózsa.

Texty k hudbe dokončila Marekova sestra Mirka a celý album by mal vyjsť budúci rok. Na pódiu dnes vystúpi s Rózsom aj Martin Valihora, Vlado Šarišský a Marek Minárik.

Accattone

KINOTIP/ Kino Lumière, Bratislava 17.00

Pracovať s neprofesionálnymi hercami je vždy pre režiséra veľkou výzvou. Zaväzujúce je to o to viac, keď ide zároveň o režijný debut. Mnohých v roku 1961 šokovalo, keď veľký taliansky umelec a intelektuál Pier Paolo Pasolini zrazu presedlal z literatúry na kinematografiu, prekvapenie sa znásobilo ešte viac, keď do hlavnej úlohy svojho prvého filmu obsadil neherca a bývalého recidivistu Franca Cittiho.

Pasolini vo filme vykreslil drsný život lumpenproletariátu na periférii Ríma, ktorý rozvinul na príbehu povaľača a pasáka Accattoneho. Osud človeka, ktorý síce chcel žiť ľudsky, ale surovosť prostredia mu to nedovoľovala, zaujal aj odborné medzinárodné obecenstvo na benátskom festivale a doteraz patrí k Pasoliniho najsilnejším príbehom.

Dnes je Accattone otváracím filmom retrospektívnej prehliadky s názvom Láska a zúrivosť venovanej Pierovi Paolovi Pasolinimu pri príležitosti 40. výročia jeho násilnej smrti 2. novembra 1975.

