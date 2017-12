Škriatkovia absurdného humoru prerazili do televízie

Improvizovanú rozhlasovú reláciu Od veci z Rádia_FM dnes prvýkrát uvidíme aj na obrazovke. V Žiline uvádzajú prvú reprízu Gorkého Falošnej mince, v bratislavskom kine Lumiére sa hlásia maďarskí Revízori.

4. nov 2015 o 0:37 Kristína Kúdelová, Eva Andrejčáková, Monika Grešová

Od veci

Tento humor je absurdný, chyba nie je vo vašom prijímači

TV TIP / DVOJKA 22.45

„Jean Claude Eidam, Robert Rokfort, Leopardo Dikardio a podobné mená v našej relácii neuvidíte,“ skomolil mená slávnych hercov v jednej z upútaviek na novú reláciu Juraj „Šoko“ Tabaček. Je jedným z členom zohratej partie, tzv. „škriatkov absurdného humoru“, ako sa spolu s Ludwigom Baginom, Stanom Staškom, Lukášom „Puchom“ Puchovským a Tomášom Hudákom nazývajú.

Ich improvizovaná rozhlasová relácia Od veci funguje už od roku 2013 na vlnách Rádia_FM. Je pritiahnutá za vlasy, ale o to presne v nej ide – chce poslucháča baviť úplne inak a ukázať mu, aký je humor za hranicou absurdnosti. Do svojej šou si pozývajú rôzne známe osobnosti, aby ich zaskočili brilantným humorom, ťažiacim z absurdnej banality fráz všedného dňa. Podarilo sa im už zlákať napríklad Milana Lasicu, Lukáša Latináka či Václava Miku.

Niekedy však nestačí len počuť, ale dobré je aj vidieť, zhodli sa tvorcovia. Rozhlasovú reláciu teraz posunuli o level vyššie - na televízne obrazovky. S nápadom ako prvý prišiel kreatívny producent a scenárista Maroš Hečko, a to najmä vďaka diváckemu ohlasu. Hľadisko v rozhlasovom štúdiu bolo počas živých vystúpení komikov totiž vždy zaplnené do posledného miesta.

Zostrihy rozhlasovej šou sa teda tvorcovia rozhodli pre televízne účely doplniť ešte klasickými skečmi a animáciami. „Máme okolo seba tím ľudí, ktorí sú vynikajúcimi kresličmi a ilustrátormi - Ivanu Šátekovú, Naďu Božic či Romana Gregoričku. Ich animácie nám rozväzujú ruky a umožňujú zasadiť scénky do akéhokoľvek prostredia - k moru, do New Yorku alebo hoci aj do Kambodže,“ vysvetľuje Hečko. Rozhodnutie skombinovať tieto formáty podľa neho ocení najmä mladé publikum, ktoré bolo pri vytváraní projektu aj hlavnou cieľovou skupinou. Dnešná premiérová časť si posvieti na hochštaplerov.

Monika Grešová

Maxim Gorkij: Falošná minca

Divadlo / Mestské divadlo Žilina 19.00

Hitchcockovské divadlo? Samozrejme, ruská klasika má rada tajomstvom zahalené detektívne príbehy. Ktovie, či sa práve ňou svojho času neinšpiroval aj sám veľký majster hororu.

Teraz však o inom velikánovi – Maximovi Gorkom. Nedá sa poprieť, že výdatne poslúžil stalinskému režimu a jeho tvorbu vyzdvihovala sovietska literárna kritika ako východisko socialistického realizmu. Aj preto sa u nás z divadla po revolúcii vytratil.

(zdroj: FOTO - EDUARD KUDLÁČ)

Jeho texty však nikdy neprestali patriť na špicu svetovej dramatickej tvorby. Platí to aj v prípade Falošnej mince – takmer zabudnutej hry, ktorú v minulých dňoch uviedlo v premiére Mestské divadlo Žilina.

Ujal sa jej Ľubomír Vajdička ako režisér aj ako autor jej nového prekladu. V inscenácii obsadil celý žilinský súbor a ako hosťa pozval do tímu aj martinského herca Jána Kožucha. Príbeh o tajomnom cudzincovi, ktorý sa ubytuje ako nájomník v provinčnom mestečku a rieši miestne vyčíňanie falšovateľa peňazí, hovorí o tom, že rovnako ako mince aj mužsko-ženské vzťahy majú svoj rub a líce a ich falošnosť niekedy nerozlíši ani najväčší znalec.

(ea)

Revízori

Kino Lumiere, Bratislava 20.15

Revízori z Budapešti by mali donekonečna ďakovať režisérovi Nimródovi Antalovi. Vo svojom filme ich vykreslil oveľa sympatickejšie, než s nimi máme skúsenosť, človek by ich dokonca aj poľutoval. Keď kontrolujú cestovné lístky, to oni sú obete, tí chudáci, čo sa boja čiernych pasažierov.

(zdroj: )

Robia si z nich bláznov, vyhovárajú sa alebo vyhrážajú. Žiadne školenia nie sú dostatočne dobré. V roku 2003 film Revízori zažiaril aj v našich kinách, dnes sa na chvíľu vracia, stále rovnako moderný.

Nie je to len vtipný triler o jednom mikrosvete, je to zároveň aj symbolický obraz ľudí, ktorí sú odsúdení na život bez východiska a neveria, že raz by mohli nájsť núdzový východ - hoci aspoň z metra.

(kk)