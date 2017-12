V ére terorizmu by už mal James Bond vyzerať smiešne. Prečo teda nevyzerá?

Do našich kín vstúpi štvrtok film Spectre. Môžete veriť predpovediam: zase sa raz podaril.

4. nov 2015 o 11:54 Kristína Kúdelová

Čo vedia robiť tie hodinky?, opýtal sa James Bond a dostal odpoveď: Ukazujú čas. Tajný britský agent technológii nijako extra nerozumie, je to tak trochu inštinktívny užívateľ a jeho kolega, špecialista Q sa niekedy musí pobaviť nad jeho naivnými otázkami. Doteraz bol však pri práci vždy dobre vybavený, čo mu vysvetlili, to pochopil, takže sa mohol pokojne odviazať pri útoku aj v obrane, pohodlne splniť svoju misiu.

Platí to aj dnes?

video //www.sme.sk/vp/32628/

Dnes James Bond žije v časoch, keď fyzický kontakt z mocenských konfliktov ustupuje, tradičná vojna a konvenčné zbrane už nie sú najväčšou hrozbou a Britské kráľvstvo je namočené v nevideteľnom boji proti terorizme. Nemôže sa čudovať, ak niekto pochybuje, či ešte treba agenta jeho druhu financovať.

Noví šéfovia spravodajskej služby tvrdia nie, viac ho netreba. Pohyb sveta má dnes rýchlosť informácie a tie sa z jedného miesta na druhé dostanú skôr, ako Bond stihne nastúpiť na vlak a kúpiť si lístok do Mexika. Sú vraj smiešni všetci, čo si myslia, že nás zachráni niekto ako on.

Nová misia vedie Jamesa Bonda do Mexika. (zdroj: OUTNOW)

Christoph Walrtz a Léa Seydoux v úlohách dobra a zla. (zdroj: OUTNOW)

Z depresie je vonku

Pred tromi rokmi, keď bol v kinách film Skyfall, bol Bond v kríze, v melanchólii až depke, aj jeho kondícia bola nespoľahlivá. No toto všetko už prekonal a zase sa cíti ako hrdina – tentoraz vo filme Spectre, ktorý má pred sebou podobnú úlohu ako on. Dokázať, že aj v čase, keď sa dá všetko vymyslieť, zinscenovať a vyriešiť digitálnymi trikmi, sa za akčný film môže považovať aj taký, čo vychádza zo starej školy elegancie, drží sa džentlmenstva a ešte je aj nakrútený na 35 mm.