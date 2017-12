Na YouTube môže zaujať ktokoľvek. A zarábať milióny

Keďže portál príjmy autorov videí nezverejňuje a viaže ich k mlčanlivosti, pri odhadoch sa Forbes opieral o údaje uverejnené na rôznych stránkach, v rozhovoroch s manažérmi, právnikmi aj so samotnými videotvorcami.

Cent za päť klikov

Matematika je pri tom však pomerne jednoduchá. Za tisíc klikov v priemere dve eurá. Približne taká je sadzba, ktorú na internete vďaka reklamám autori inkasujú. Zlatá horúčka na YouTube vrcholí a kto má aký-taký nápad, neváha a skúša svoje šťastie pravidelne zverejňovanými videami. „Broadcast yourself“, čiže vysielaj seba samého, znie známe motto, ktoré je jadrom obrovskej webovej zábavy.

Vytvor si domáce online video, zabav seba aj druhých, zbieraj komentáre a lajky a raz sa možno presláviš a budeš milionárom. Mnohým sa to naozaj podarilo a dnes sa nielen slušne živia ako profi youtuberi, ale stali sa z nich hviezdy, ktoré príjmami konkurujú hollywoodskym. Žiaľ, často nie výkonmi.

Prvý bol slon v zoo

Šťastie je však nevypočítateľné a algoritmus úspechu nemá presne stanovené pravidlá. Nájdeme tu všetko. Najstupídnejší brak, ordinárne sebaprezentácie aj dych vyrážajúce umelecké výkony či autentické súkromné udalosti. Keď Isaac Lamb v originálnej choreografii, do ktorej zapojil celú široko rozvetvenú rodinu, požiadal o ruku Amy a video zverejnil na YouTube, dojal tým nielen svoju vyvolenú, ale s ňou aj 30 miliónov divákov po celom svete, ktorí si video pozreli a vďačne ho šírili ďalej.

video //www.youtube.com/embed/jNQXAC9IVRw

video //www.youtube.com/embed/5_v7QrIW0zY

Na porovnanie, úplne prvé video v histórii YouTube nahral jeden z jeho troch spoluzakladateľov 23. apríla 2005 a doteraz si ho pozrelo „len“ 27 miliónov divákov. Nazval ho „Me at the Zoo“ a počas devätnástich sekúnd v zoologickej záhrade pred sloním výbehom nám v ňom Jawed Karim vysvetľuje, že slon je zvláštne zviera, pretože má naozaj dlhý chobot.

Priama voľba

Rovnako vtedy ako dnes, sila priamej diváckej online televízie je viac v jej autenticite ako v kvalite. Celkom trefne to pomenovala Lindsey Stirling, ktorá sa so ziskom šesť miliónov dolárov ročných príjmov z YouTube ocitla na štvrtej priečke: „Fanúšikovia si vás tu sami našli, a preto chcú, aby ste uspeli. Neobjavila vás žiadna rozhlasová stanica, nahrávacie štúdio alebo hudobné vydavateľstvo, ktoré by povedalo: Toto je to, čo je fajn a malo by sa vám páčiť, ale vybrali si vás priamo oni.“

Lindsey sa môže tešiť viac ako siedmim miliónom pravidelných odberateľov a miliarde celkových zobrazení. Lindsey však na rozdiel od mnohých iných niečo skutočne dokáže. V priemere si jej videá, v ktorých hrá na husle a zároveň tancuje, pozrie desať miliónov ľudí.

Zaujať pravidelne a získať milióny odberateľov a denne tisíce kliknutí chce okrem premyslených stratégií aj vytrvalosť a sebadisciplínu. Väčšine úspešných to nejaký čas trvalo, kým so svojou produkciou prerazili a investovaná energia a čas sa im začali vyplácať. Nakrúcať denne originálne videá s nápadom a triasť sa o dostatočný počet zhliadnutí musí byť navyše aj tlak a stres.