Architektonickým dielom roka je Dom pri jazere v Jakubove

Cenu Arch 2015 získal rodinný dom, ktorý si architekt staval sám pre seba.

6. nov 2015 o 9:26 SITA

BRATISLAVA. Vo štvrtok večer vyhlásili Ceny ARCH 2015 - ich víťazom je Dom pri jazere v Jakubove, ktorý je dielom ateliéru de Raxa and associated architects a tímu v zložení: Peter Rakšány, Marián Rímeš, Patrícia Schafferová a Dezider Rakšány.

O udelení Ceny ARCH 2015 rozhodovala medzinárodná porota v zložení Andrea Bacová (šéfredaktorka časopisu ARCH, Slovensko), Jakub Cigler (Česká republika), Dean Lah (Slovinsko), Imrich Pleidel a Norbert Šmondrk (Slovensko) od 9. do 11. septembra. Porota posudzovala desať architektonických diel, ktoré na tohoročnú cenu nominovala redakčná rada časopisu, a na základe osobnej obhliadky všetkých 10 nominovaných diel rozhodla o laureátovi.

V konkurencii 10 diel získal v jej 18. ročníku prestížnu Cenu ARCH rodinný dom. Jeho investorom bol samotný architekt, ktorý si dom staval pre seba. Porota ocenila najmä komplexnosť diela, ako aj atypické, ale kvalitné interiérové riešenie.

V desiatke nominovaných diel v 18. ročníku Ceny ARCH boli: rodinný dom DD, Prešov - Vydumanec; Dom pri jazere, Jakubov; Rodinný dom, Břeclav; Elektrárňa - rekonštrukcia industriálnej pamiatky, Piešťany; Byty Villinki, Bratislava - Karlova Ves; komplexná pamiatková obnova vodárne, Palárikovo; administratívna budova Stráže, Zvolen; rekonštrukcia vidieckeho domu, Jabloňovce; obytný súbor Svornosť, Bratislava - Podunajské Biskupice a polyfunkčný objekt Nový háj, Bratislava - Petržalka.

Cenu ARCH od roku 1998 udeľuje odborný časopis ARCH o architektúre a inej kultúre, ktorý od roku 2006 vydáva Vydavateľstvo Eurostav. Zámerom ceny je vyzdvihnúť pozoruhodné diela domácej architektonickej scény a prispieť tak k jej ďalšej kultivácii. Špecifickým znakom ceny je pravidlo, že sa do nej nemožno prihlásiť. Nominácie na Cenu ARCH udeľuje každoročne redakčná rada časopisu, ktorú tvoria významné osobnosti slovenskej a stredoeurópskej architektonickej scény.