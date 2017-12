Celý život lámal srdcia, teraz vek zlomil jeho. Alain Delon má 80

Citrusovo svieži esprit s kvapkou bergamotu je pôsobivý raz a navždy a z pamäti tak ľahko nevyprchá. Tak ako mrazivý pohľad nezávislého búrliváka plného neskrotnej mužnej mladosti, no aj jemnosti a pohody. Niekoho takého hľadala tento rok známa kozmetická značka Dior pre reklamnú kampaň novej variácie legendárnej pánskej vône z roku 1966 Eau Sauvage.

A opäť raz našla Alaina Delona. Presnejšie, jeho fotografie z filmu Dobrodruhovia (1967). Čo na tom, že zlý chlapec má medzičasom osemdesiat.

Alain Delon je večným idolom a legendou, aj keď inak ako v reminiscenciách ho posledné roky nevidieť. Žiadny filmový návrat vo veľkom štýle sa zatiaľ nekonal, a hoci mu postava Julia Cézara v komédii Asterix a olympijské hry (2008) pristala, Delon čelí starobe celkom sám, obklopený len svojimi domácimi miláčikmi a pre médiá bilancuje: „Za úspech som zaplatil osamelosťou.“

Alain Delon v roku 1966 (zdroj: )

Úteky z väzenia

„Málokto o mne vie, že som vyrastal vo väzení,“ spomínal nedávno na svoje detstvo v rozhovore pre TV Magazine. Nemal ešte ani päť rokov, keď manželstvo jeho rodičov skrachovalo. Matka bola lekárničkou, otec riaditeľom kina, žili na predmestí Paríža, bez peňazí a zavalení vlastnými problémami akosi nezvládali ani výchovu jediného syna.

Alain sa dostal do pestúnskej starostlivosti k strážnikovi väznice a väčšinu času skutočne trávil s jeho deťmi na väzenskom dvore. Nebolo to jednoduché detstvo a Delon sa veľmi skoro naučil skrývať svoje city. Rebeloval a ustavične odniekiaľ utekal. Túžil po dobrodružstve, preto ušiel už zo škôlky. Lákalo ho povoziť sa v mestskej doprave. Opakovane zdrhol aj zo školy a z jezuitského internátu, kam sa dostal po smrti pestúnov.

V sedemnástich sa dal na päť rokov naverbovať za námorníka do Indočíny, no po dvoch rokoch bol naspäť. Pre disciplinárne priestupky a následné pobyty vo vojenskej cele ho zo služby prepustili. S jeho rebelskou povahou si nevedeli poradiť ani v armáde. Naučil sa tam narábať so zbraňou a pochytil silácke maniere, pri ktorých ľahko mohol skĺznuť do podsvetia.

Paríž bol v tom čase plný bizarných postavičiek, darmožráčov a povaľačov. Delon bol však na seba prísny a chcel dosiahnuť viac. Živil sa príležitostnými prácami, predával zeleninu na trhu, bol čašníkom aj mäsiarom.

Prvá rola: vrah

Šance stať sa hercom sa chopil celkom intuitívne a šťastnou zhodou okolností v čase, keď sa pokúšal vymaniť z pochybného prostredia. S kamarátom hercom Jeanom-Claudom Brialym si v roku 1956 vyrazili na výlet na filmový festival do Cannes a naspäť sa už vracal s ponukou nakrútiť film.