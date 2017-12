Pozrite si výstavy z Mesiaca fotografie, ktoré by ste nemali premeškať

To najlepšie z Czech Press Photo

Jedna z najslávnejších fotografií dvadsaťročnej histórie novinárskej súťaže prešla svetovou tlačou, tisíce divákov sa zaujímali o osud udatného psíka a zaplavené mesto chodievali obzerať zahraničné filmové štáby. Výstava ponúka aj ďalších vyše 150 ocenených obrazových svedectiev.

FOTO: Petr Josek (Reuters): Pes pláva v zatopenej ulici Uherského Hradišťa počas povodňovej katastrofy na Morave 11. 7. 1997

KDE: Výstavný pavilón Podhradie (do 25. 11.)

Judita Csáderová – „Bez názvov“

Prierez technicky rozmanitou tvorbou významnej slovenskej fotografky a pedagogičky nás zavedie do rôznych svetov – do jazier obývaných mušľami, na miesta zo snov aj do jej tajomného vnútorného sveta.

FOTO: Bez názvu/ Untitled 1969 © LITA

KDE: Galéria Slovenskej výtvarnej únie – Umelka (do 22. 11.)

Martin Kollár – Exkurzia

Slovenský fotograf zobrazil strach a nebezpečenstvo, ktoré pociťoval počas pobytu v Izraeli, po svojom. Napriek bizarným výjavom sú jeho fotografie zvláštnym spôsobom príťažlivé.

FOTO: Séria FIELD TRIP, Izrael 2009 – 2011

KDE: Slovenská národná galéria – Esterházyho palác (do 31. 1.)

Bernard Plossu – Diela z Centre national des arts plastiques

Jeden z najznámejších francúzskych fotografov súčasnosti oslobodzuje svoje diela od obvyklých pravidiel a zachytáva v nich prchavú povahu vizuálnych dojmov. V prvej samostatnej výstave na Slovensku predstavuje 35 fotografií.

FOTO: Mexiko zo série Sprostredkované krajinky, 1966

KDE: Francúzsky inštitút (do 30. 11.)

25 rokov inštitútu tvorivej fotografie FPF Sliezskej univerzity v Opave

FOTO: Bára Prášilová: Never Happened (diplomová práca) 2012

KDE: Galéria Médium (do 29. 11.)

Fotografi – víťazi Litovskej národnej kultúrnej a umeleckej ceny v rokoch 1990-2011

FOTO: Romualdas Rakauskas, Fotografia z Cyklu Žydéjimas 1978

KDE: Stredoeurópsky dom fotografie, Galéria Martina Martinčeka a Galéria Profil (do 13. 12.)