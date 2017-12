Je to seriál alebo reklama? Hranice sa stierajú

Unikátny dokument o najnovších vedeckých objavoch je podľa New York Times šesťhodinovou reklamou spoločnosti General Electric.

9. nov 2015 o 13:47 Alena Štifilová

Šesť veľkých hollywoodskych osobností sa zapojilo do výnimočného projektu. Každá z nich nakrútila pre National Geographic Channel jeden diel seriálu Prelomové objavy.

Pre herca Paula Giamattiho to bola napríklad prvá režisérska skúsenosť, skúmal kybort technológie a sám seba obsadil do úlohy bádateľa a rozprávača.

Spovedal vedcov, testoval prototypy. „Nakrúcali sme asi mesiac,“ povedal pre magazín Variety, „a cestovať toľko, ako sme cestovali, je úžasné. Išli sme zo Švédska do Sao Paola a všade sme sa zastavili.“

Každá epizóda seriálu sa zameriava na jeden aktuálny problém a predstavuje vedcov z celého sveta, ktorí sa mu venujú.

Režiséri, ktorých stanica promuje ako ‚hollywoodskych vizionárov‘, navštevujú popredné univerzity, vedecké laboratóriá, opisujú prebiehajúce výskumy a hovoria o možných riešeniach.

„Najviac ma prekvapilo, že ma nazvali hollywoodskym vizionárom,“ smial sa Giamatti v rozhovore pre portál deadline.com ešte pred začiatkom nakrúcania. „Možno to súvisí s filmami, ktoré som doteraz nakrútil, ale fakt neviem, čo sa budem tých chlapíkov v laboratóriách pýtať.“

Jeho diel má názov Viac než človek (15. 11. o 22.00) a ukazuje rôzne druhy protéz umožňujúcich chôdzu pacientom bez nôh, alebo tričko zložené z malých kmitajúcich doštičiek. Nepočujúcim ľuďom by malo pomôcť trochu iným spôsobom, ale predsa vnímať zvuk, čiže počuť.

Paul Giamatti a jeho epizóda s názvom Viac než človek. Premiéru má na NGC 15.11.2015 o 22.00 h. (zdroj: NGC)

Veže získavajú vodu z pary

Oscarový režisér snímky Čistá myseľ Ron Howard si zase vybral tému Starnutie (29. 11. o 22.00) a otázku, či by sme sa namiesto liečenia chorôb spojených s vyšším vekom nemali radšej zamerať na starnutie organizmu ako také. Ak ho nevieme obmedziť či zastaviť, je dlhší život výhrou pre ľudstvo?

„Pre mňa to nebola drastická zmena,“ hovorí Ron Howard o nakrúcaní dokumentu pre National Geographic Channel. „Doteraz som spravil, myslím, päť alebo šesť filmov inšpirovaných skutočnými udalosťami, počnúc drámou Apollo 13, takže mám viac ako dvadsaťročné skúsenosti.“

Pre svoju zaneprázdnenosť sa dokumentu venoval len vo voľných chvíľach, vlani dokončoval filmovú adaptáciu ďalšieho románu Dana Browna a tiež filmovú adaptáciu románu Nathaniela Philbricka In the Heart of the Sea: The Tragedy of the Whaleship Essex.

Inferno s Tomom Hanksom v hlavnej úlohe by malo prísť do kín budúci rok v októbri, dráma V srdci mora už tento december.

Jedinou ženou zo šestice tvorcov je Angela Bassett, nominovaná na Oscara za stvárnenie speváčky Tiny Turnerovej v biografickej snímke Tina.

V epizóde Water Apocalypse (13. 12. o 22.00) navštívila lokality v Austrálii, Kalifornii a Afrike, ktoré sužujú extrémne suchá a upozornila na nové spôsoby zberu vody.

V Etiópii sa stretla s talianskym architektom Arturom Vittorim, autorom gigantických veží kondenzujúcich vodnú paru, a stala sa svedkyňou stavby prvej vodnej veže.

Ich veľkou prednosťou je nenáročná a lacná technológia, ktorá nevyžaduje žiadne špeciálne vedomosti, dá sa postaviť holými rukami a s využitím miestnych materiálov.

Akiva Goldsman, herec a tiež autor scenára k filmom Ja, robot a Som legenda sa v epizóde Energy On the Edge (6. 12. o 22.00) venuje alternatívnym zdrojom energie a Peter Berg, režisér trileru Na život a na smrť, sa zameral na boj s pandémiami.

Brett Ratner, režisér X-Menov sa vybral medzi vedcov skúmajúcich temné zákutia mozgu. Ich výskumy by raz mohli pomôcť pacientom v kóme, s Alzheimerovou chorobou či trpiacim epilepsiou.

Režisérka a herečka Angela Bassett hľadala riešenia na extrémne suchá. Epizóda Water Apocalypse má na NGC premiéru 13. 12. 2015 o 22.00 h. Na snímke taliansky architekt Artur Vittori. (zdroj: NGC)

Reklamou už nezaujmete

General Electric je nadnárodná spoločnosť so sídlom v USA, v roku 2011 ju časopis Fortune označil ako šiestu najväčšiu v Amerike a štrnástu najvýnosnejšiu.

Vznikla v roku 1892 a jedným z jej spoluzakladateľov bol Thomas Alva Edison. Venuje sa hlavne energetike, dopravným technológiám, finančníctvu a médiám.

V jej výskumnom sektore pracuje takmer štyritisíc vedcov a inžinierov a spoločnosť si od spolupráce na televíznom seriáli nesľubuje ‚vyšší predaj žiaroviek‘, ale posilnenie značky a rozšírenie povedomia o jej prínose pre vedu a nové technológie.