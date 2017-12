Pes sa neopúšťa, pes je na celý život – vedia to aj deti

Divadlo Piki uvádza v Bratislave úspešnú inscenáciu Pes Prítulák. Výstava mladých fotografov v programe Off sprevádza Mesiac fotografie. Beží druhá sezóna Doktorov bez hraníc.

Divaldo Piki: Pes Prítulák

Psí osud býva často pod psa. Chvíľu ste tulák, potom zase prítulák. Neraz sa stane, že váš pán zabudne, že aj pes je len človek a nevie sa k vám vôbec správať.

Tak nejako sa to dialo s aj s hlavným hrdinom knihy Cabot Caboche francúzskeho autora Daniela Pennaca, priateľa mnohých psov a mačiek. Hneď ako sa psík narodil, bolo jasné, že ho nikto nebude chcieť. Hoci skončil na smetisku, neprestával veriť, že na svete jestvuje aspoň jeden človek, ktorý by ho mal rád a rozhodol sa ho na svojej ceste životom hľadať. Či takého naozaj našiel, sa dozvedajú deti v divadle. Vynikajúca bábková inscenácia Pes Prítulák hýri vtipnými aj dojímavými situáciami, je vizuálne aj textovo inšpiratívna, pracuje sa v nej s dômyselne vytvorenými rekvizitami z recyklovaných materiálov, a hlavne prináša cenné posolstvo o láske. Dnes popoludní ju v Mestskej knižnici uvádza Divadlo Piki z Pezinka.

Tak ako väčšina divadelných počinov, ktoré jeho protagonisti majú za sebou, aj tento mal súvis s ich životom. „O Psovi Prítulákovi sme začali uvažovať, keď sa zdravotný stav nášho psíka začal vekom prudko zhoršovať. Premiéry sa dožil, ale je to vlastne predstavenie na jeho počesť,“ hovorí Ľubo Piktor.

Príbehov o psoch poznali spolu s manželkou Katkou Aulitisovou síce dosť, ale hľadali niečo nové. Za srdce ich napokon chytil malý, škaredý psík, ktorý sa nikdy nevzdáva, celý život hľadá lásku, bojujúc o svoje miesto na zemi až do víťazného konca. A keď mu život skomplikuje rozmaznané dievčatko, dokáže ho prevychovať.

„Kniha Daniela Pennaca má obrovský emocionálny náboj a je napísaná tak, že monológy a dialógy sme mohli rovno použiť,“ hovorí Ľubo Piktor. Herecká dvojica sa schuti pozrela na svet psími očami, a tak ten psí príbeh zažívame doslova pri zemi, medzi nohami stolov, stoličiek a ľudí.

Aký je vlastne život so psom? Za divadelníkov hovorí sám autor – nedrezúrujte, ani sa nenechajte zotročiť. Rešpektujte vzájomnú dôstojnosť. Rešpektovať odlišnosť je pravidlo priateľstva. A pamätajte, že pes sa neopúšťa. Nikdy. Pes je na celý život.

OFF_festival

Umelec si niekedy v svojej tvorbe privlastní aj časti iných umeleckých diel, obohatí ich o nové súvislostí a interpretuje po svojom. Interpretácia je pre neho na jednej strane hrou, ktorá dodržiava určité pravidlá, na druhej strane kreatívnou spoveďou s otvoreným koncom.

Dôkazom, že umelecká duša takto môže vytvoriť úplne nové, autentické dielo a nejde pritom o nepodarenú napodobeninu, je výstava mladých fotografov, ktorá je sprievodným podujatím festivalu Mesiac fotografie.

Niektorí z nich sa pohrávajú s fragmentmi kolektívnej pamäti a identity prostredníctvom zásahov do archívnych fotografií, iní experimentujú s ľudským vnemami pomocou svetla, rozličných uhlov a tvarov. Vyše dvadsiatka výstav 6. ročníka Off festivalu predstavuje diela mladých domácich aj zahraničných umelcov a potrvá do 20. novembra.

Knick: Doktori bez hraníc

Začiatok minulého storočia, to bol revolučný čas. V newyorskej nemocnici The Knickerbocker Hospital sa riešilo hneď niekoľko vecí naraz, a samozrejme, revolučnou metódou.

S veľkými gestami v nej pôsobil nekonvenčný doktor John Thackery, ktorý zavádzal a testoval nové operačné metódy, čím viac krvi striekalo, tým viac mal pocit, že sa blíži k víťazstvu. Zároveň do tajomstva svojej práce zapájal černošského kolegu a tretím drzým krokom z jeho strany bolo, že si ulietaval na drogách.

Režisérom seriálu je Steven Soderbergh, to je jeden z dôvodov, prečo bol v prvej sezóne taký výborný, populárny a kriticky úspešný. Teraz sa už rozvíja druhá sezóna. Neobvyklé veci sa dejú zase, aj keď je hlôavný hrdina hospitalizovaný a lieči sa zo závislosti. (kk)