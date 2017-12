Otec Amy Winehouse nakrúca vlastný film

O britskej speváčku budú ďalšie filmy, mala by si ju zahrať aj Noomi Rapace.

9. nov 2015 o 17:52 Marek Hudec

LONDÝN, BRTISLAVA. Aj v slovenských kinách bol dokumentárny film o Amy Winehousovej udalosťou. Nie všetci však boli spokojní – kritizoval ho najmä jej otec Mitch, ktorý práve oznámil, že chystá vlastný film.

„Dokument mnohých vynechal, aj oni by radi vypovedali,“ povedal Winehouse pre NME. Zároveň však dementoval, že by túžil po pomste – dokument Amy totiž naznačoval, že mu viac ako na dcérinom zdraví záležalo na tom, aby zbohatol. Okrem jeho projektu je vo výrobe aj celovečerný film, kde by speváčku mala stvárniť Švédka Noomi Rapace známa zo sci­fi filmu Prometheus.

Príbeh napíše a zrežíruje írska filmárka Kristen Sheridan, ktorá v minulosti pripravila už hudobnú drámu August Rush.

Amy Winehouse trpela drogovou závisloťou a zahynula pred štyrmi rokmi po otrave alkoholom.