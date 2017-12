Hudobní chameleóni neznejú depresívne, aj tak prerazili

Jaga Jazzist dnes hrajú v bratislavskom klube Babylon, v košickej Tabačke majú zastávku Bez ladu a skladu s Parou. V čunovskej Danubieane vystavuje lovec obrazov Robert Doisneaou.

12. nov 2015 o 10:01 Marek Hudec, Monika Grešová

Jaga Jazzist

KONCERT / Ateliér Babylon, Bratislava 20.00

„Tu v Nórsku musí každá kapela znieť trochu depresívne, aby sa stala populárnou,“ povedal pre portál The Quietus jeden z najvyťaženejších severských hudobníkov Lars Horntveth. Jeho najslávnejší projekt, kapela Jaga Jazzist sa však snaží od takýchto trendov dištancovať. Mnohé z ich inštrumentálnych skladieb nesú veselé funkové inšpirácie, sami svoju hudbu označujú ako „progresívny elektronický džezový rock.“

Keď vraj začínajú vymýšľať nový album, tak sa vždy snažia urobiť presný opak toho, čo naposledy, dokonca sa neustále učia hrať na nových hudobných nástrojoch. Možno aj vďaka premenlivosti BBC označilo ich nahrávku A Livingroom Hush za najlepšiu, aká v roku 2002 v džeze vznikla. Za ďalšiu zasa získali Spellemanovu cenu, akúsi nórsku verziu Grammy.

Horntveth, ktorý zoskupenie založil s bratom bubeníkom ešte v tínedžerských časoch (mal iba štrnásť rokov), si však pred časom potreboval od kapely oddýchnuť. Presťahoval sa do Los Angeles hľadajúc izoláciu, pokoj a nové inšpirácie, okrem Jaga Jazzist sa totiž venuje aj skladaniu hudby pre rozhlasové hry.

Výsledkom tejto zmeny je tohtoročná nahrávka Starfire, na ktorej Jaga Jazzist aj oslavujú dvadsaťročné výročie vzniku. Snaha stať sa hudobnými chameleónmi na nej dospela do bodu, že ich publicisti začali zároveň prirovnávať zároveň k Daft Punk aj k Herbiemu Hancockovi. Na stránke Metacritic, porovnávajúcej hodnotenia, zatiaľ album získal pozitívne skóre 70 zo 100.

Nové skladby dnes Horntveth predstaví so spoluhráčmi na Slovensku. Hudobníci počas vystúpenia vraj často menia nástroje, v Bratislave ich budú mať sedemnásť. Rovnako eklekticky, ako bude znieť hudba, sa zrejme budú meniť aj svetlá, okrem tých klasických si kapela prinesie aj štyridsať ledkových trubíc.

Organizátori na sociálnej sieti len upozorňujú, aby ste vyslovovali meno kapely správne, oni nie sú žiadni „Džaga Džezist“, ale „Jaa Ga Jaa Zist.“

Robert Doisneau – Lovec obrazov

VÝSTAVA/ Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava-Čunovo

Pulzujúci život parížskych ulíc vedel zachytiť ako nikto, sám hovoril, že nečakané situácie, ktoré ponúka ruch veľkomesta, sa nedajú zinscenovať umelo. Francúzsky fotograf Robert Doisneau vedel citlivo zachytiť ľudské utrpenie aj radosť zo života, preukázal jedinečnú schopnosť nachádzať a dokonale zvečniť charizmatické postavy, zábavné epizódy života aj prchavé okamihy humoru a lásky.

Bratia, 1934 (zdroj: FOTO - ROBERT DOISNEAU)

Začiatkom tridsiatych rokov fotil pre automobilku Renault, no čaru ulíc prepadol ešte pred odchodom na front. Po vojne si jeho služby najal časopis Vogue, zákazka sa však obmedzovala len na fotenie krásnych žien v ateliéroch, a to ho príliš nebavilo, intuícia ho stále zvádzala do ulíc.

Jeho kultová fotografia dvojice bozkávajúcej sa pred parížskou radnicou doteraz zdobí tisícky pohľadníc a plagátov, no paradoxne, ohrozila spontánnosť jeho štýlu – bozk bol síce skutočný, no vopred dohodnutý a vyšlo to najavo až počas súdneho procesu, v ktorom sa súdil s hlavnými protagonistami fotografie.

Viac o tomto aj ďalších dielach slávneho francúzskeho fotografa odhaľuje výstava v Danubiane, ktorá potrvá až do 9. decembra.

Bez ladu a skladu/ Para

KONCERT/ Tabačka Kulturfabrik, Košice 19.00

Na Udavača, Masy, Parné Valce, Mäkkýše či Buldozér sa na koncertoch trenčianskej skupiny Bez ladu a skladu čakalo vždy. Senzáciou sa stali takmer hneď, ešte v roku 1985, keď sa vtedy ako mladí, alternatívni hudobníci plní vzdoru dali dokopy.

(zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO)

Michal Kaščák mal vtedy dokonca len trinásť rokov. Cestu ku kapele, o ktorej dokonca aj denník New York Times napísal, že svojimi piesňami prispela k pádu železnej opony, ešte aj dnes stále nachádzajú staršie aj mladšie ročníky.

Po skončení ich činnosti v roku 1997 patrili ich občasné návraty na koncertné pódia k mimoriadnym udalostiam, tento rok sa hudobníci rozhodli spojiť sily na novembrovej koncertnej šnúre s kapelou Para, ktorá len nedávno po štyroch rokoch vydala nový singel Zostáva brutálnou.

Po koncerte v Košiciach kapely vystúpia ešte v Žiline, Piešťanoch, vo Zvolene, v Trenčíne, Trnave, Banskej Bystrici a Bratislave.

