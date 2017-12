Jaga Jazzist: Hrať na Slovensku bol náročný experiment

Hrajú džez? Sami nevedia. Za dvadsať rokov však skúsili všeličo a ešte stále sa chcú meniť. Rozprával nám o tom líder Jaga Jazzist LARS HORNTVETH

12. nov 2015 o 16:53 Marek Hudec

Kapelu ste založili, keď ste mali štrnásť rokov. Vedeli ste vtedy, aký štýl hudby chcete hrať?

„Boli sme primladí, vedeli sme vtedy len to, že chceme tvoriť niečo nové, niečo, čo nikto iný v našom rodnom meste nerobil. Začali sme preto najprv spájať hip­hop s nórskym džezom.“

Považujete sa za džezovú kapelu?

„Čiastočne, ale na rozdiel od iných skoro vôbec neimprovizujeme – skladby si väčšinou vopred pripravíme. Viete, neuvažujeme o nálepkách. Neuvažujeme o tom, či sme džezová, alebo elektronická kapela, skôr sa snažíme neustále prinášať niečo nové, čerstvé.“

video //www.youtube.com/embed/0QpJbNW_JaI

Lenže ako kapela už oslavujete dvadsaťročné výročie. Dokážete ešte svoju hudbu po tak dlhom čase inovovať?

„Dúfame v to. Nech to povedia publicisti, či prinášame niečo jedinečné. My dokážeme zhodnotiť len to, čo je nové pre nás a pre naše publikum.“