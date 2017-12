Hľadá sa stratený raj v ironickej komédii plnej omylov

Slovenské národné divadlo uvádza najlepšiu hru Toma Stopparda. V košickej Tabačke bude na výsluchu český spisovateľ Petr Placák. Festival slobody uvedie hru podľa románu Pavla Taussiga.

13. nov 2015 o 0:07 Eva Andrejčáková

Tom Stoppard: Arkádia

Divadelná premiéra / Činohra SND Bratislava 19.00

V jeho hrách nachádzame rozum, srdce aj libido, napísal istý kritik o Tomovi Stoppardovi. Toto vyhlásenie vrchovato napĺňa hra Arkádia, ktorú kritici označujú za najzásadnejšiu súdobú britskú drámu. Stala sa dokonca prvou hrou uvedenou v Comédie Francaise, ktorú nenapísal francúzsky autor.

Významný britský dramatik, inak pôvodom zo Zlína, v nej rozohral príbeh túžby a lásky na pozadí dvoch vzdialených časov. Vedie nás do idylického sídla anglickej aristokratickej rodiny na začiatku 19. storočia, tam, kde sa zároveň odohráva aj dnešný príbeh, v ktorom sa úspešná spisovateľka a literárny vedec pokúšajú odhaliť minulosť plnú intríg a žiarlivosti.

(zdroj: FOTO - RÓBERT TAPPERT)

Boj minulého s prítomným, poriadok verzus chaos, pravdepodobné oproti nepravdepodobnému, to všetko sú rozmery, v ktorých sa vyvíjajú komplikované vzťahy Stoppardových hrdinov. Tými ústrednými sú Septimus a Tomasína, ktorí nenachádzajú záľubu iba jeden v druhom, ale nadchýnajú sa zároveň vedou a túžbou po poznaní, čo je ich tajné, spoločne prežívané dobrodružstvo. Autor v nich zosobnil svoje bohaté vedomosti v oblasti vedy, matematiky a fyziky v úsilí priblížiť intelektuálnu hru čo najširším vrstvám, pričom s myšlienkami o zániku sveta a civilizácie sa pohráva s humorom a v detektívnom napätí.

Po nedávnom uvedení Invázie barbarov teda sezóna Slovenského národného divadla pokračuje v katastrofickej atmosfére. „Arkádia je tiež o zániku sveta, oslovuje nás, lebo v takom svete teraz skutočne existujeme,“ hovorí režisér Roman Polák. V inscenácii sa pokúsil zhmotniť pocit postupne chladnúcich ľúbostných vzťahov v spojení britskej irónie a slovanskej duše.

Eva Andrejčáková

Na výsluchu: Petr Placák

Literárny večer / Artforum Košice 19.00

Na Petra Placáka si treba dávať pozor. Je síce veselý, ale stále je v strehu, pripravený na trefnú sarkastickú poznámku. Dnes príde do Košíc na festival Matrioshka.

Pre jednu z kľúčových osobností českého undergroundu je to priliehavá platforma – multižánrový festival sa sústreďuje na hodnoty 17. novembra 1989 a chce približovať absurditu, zločinnosť a reálie totalitného režimu v Československu. Literárny večer bude venovaný aj jeho knihám, ktoré túto atmosféru verne zachytávajú.

(zdroj: MATRIOSHKA)

Český spisovateľ, textár, historik a publicista pôvodne publikoval pod pseudonymom Petr Zmrzlík. Ako jeden z najmladších predstaviteľov antikomunistickej opozície spoluorganizoval verejné akcie a demonštrácie proti vtedajšiemu režimu. Pôsobil v legendárnej kapele The Plastic People of the Universe, vydával samizdat, po páde režimu pracoval pre viaceré české týždenníky a denníky. Je autorom kníh Fízl, Kadrový dotazník, Medorek či Gottwaldovo Československo ako fašistický štát a básnickej zbierky Obrovský zasněžený hřbitov.

(ea)

Homár

KINOTIP / FK Nostalgia 18.15

Podľa pravidiel neutešenej budúcnosti si každý jedinec bez partnera musí v priebehu štyridsiatich piatich dní v odľahlom hoteli nájsť polovičku. Ak sa to podarí, tak páry sú po mesiaci skúšobnej lehoty oslobodené.

(zdroj: )

Tých, ktorí neuspejú, zabijú alebo zmenia na zviera podľa ich vlastného výberu a vypustia do lesa. Musíme byť neustále vo vzťahu? Zlyhali sme, ak sme nestretli nikoho výnimočného? Na túto otázku sa snaží odpovedať nový film Homár s týmto krutým námetom a hviezdami ako Colin Farrell či Rachel Weisz.

Uvedie ho v programe Medzinárodný filmový festival Bratislava.

(kul)

Divadlo Hana

Festival slobody / A4 Nultý priestor 18.30

Hana, osemnásťročná mladá žena, je veľmi zmätená, nerozhodná a frustrovaná z vlastnej nemohúcnosti. Prežíva zápas so svojím svedomím – musí sa rozhodnúť, či si zachová svoje hodnoty, alebo zachráni otca z väzenia.

(zdroj: A4)

Nie je to len rozprávkový horor mladej idealistky, hra Divadlo Hana zachytáva príbeh z obdobia šedivého a často aj krutého socializmu, ktorý naštrbil rodinu a spochybnil vieru v dobro a spravodlivosť.

Poetická groteska vznikla na motívy satirického románu Pavla Taussiga. Jeho hrdinka hľadá svoj pevný bod na zemi, cesta za šťastím je však dlhá a zložitá.

(ea)

FOTO – A4