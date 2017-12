Stratení v Mníchove: Najlepší český film roka?

Pozrite si prehľad filmov, ktoré majú premiéru v kinách.

12. nov 2015 o 20:45 Miloš Ščepka

Otcovia a dcéry

(Fathers and Daughters / Padri e figlie, USA/ Taliansko 2015, 116 minút)

Taliansky filmár Gabriele Muccino sa v Hollywoode uchytil ako špecialista na dojímavé príbehy o mužoch, ktorí si siahnu na dno, ale vlastným úsilím a vierou v dobro opäť vyplávu na povrch (Šťastie na dosah, Sedem životov, Chlap na roztrhanie). Teraz režíroval podľa debutového scenára Brada Descha príbeh spisovateľa Jacka Davisa (Russell Crowe), ktorý sa po smrti manželky musí starať o päťročnú dcérku Katie (Kylie Rogers).

Prečo som nezjedol svojho ocka

(Pourquoi j'ai (pas) mangé mon père / Animal Kingdom: Let’s Go Ape, Francúzsko/ Taliansko/ Čína/ Belgicko 2015, 95 minút)

Známy francúzsky herec Jamel Debbouze debutuje s prispením syna komika Luisa de Funès ako režisér animovaného filmu podľa populárnej knihy britského spisovateľa Roya Lewisa The Evolution Man z roku 1960. S humorom rozpráva o prvom človeku homo sapiens, ktorý sa narodil v čriede pravekých opoľudí. Film vznikal digitálnym spracovaním záberov so živými hercami a Debbouze si v ňom zahral aj hlavnú rolu.

Steve Jobs

(USA 2015, 122 minút)

Danny Boyle (Plytký hrob, Trainspotting, Pláž, Milionár z chatrče) režíroval podľa scenára Aarona Sorkina (Sociálna sieť) ďalší z filmov o marketingovom géniovi Stevenovi Jobsovi, ktoré sa vyrojili po jeho smrti. Nakrúcanie sprevádzali zmeny obsadenia i konflikty s Jobsovými príbuznými a spolupracovníkmi. Zdá sa však, že diváci už majú Jobsa plné zuby a snímka, vynášaná kritikmi do neba, v amerických kinách prepadla.

Stratení v Mníchove

(Ztraceni v Mnichově, Česká republika 2015, 105 minút)

Film o krádeži rozprávajúceho papagája, film o nakrúcaní filmu o krádeži rozprávajúceho papagája a napokon úvahu o českej povahe vo svetle Mníchovskej dohody – to všetko nájdeme v novinke českého scenáristu a režiséra Petra Zelenku (Knoflíkáři, Rok ďábla, Příběhy obyčejného šílenství). Českí recenzenti sú nadšení, no film za dva týždne do českých kín prilákal len 16 tisíc divákov.

Taxi Teherán

(Taxi / Taksi Tahran, Irán 2015, 82 minút)

Napriek tomu, že v roku 2010 iránsky režim uvalil na Džafara Panahího domáce väzenie a zákaz filmovej tvorby, režisér nedokáže prestať. Taxi Teherán je už tretí film, nakrútený v provizórnych podmienkach. Po filmovej eseji o umeleckej slobode In film nist a hranej štúdii o strachu v totalitnom štáte Pardé Panahí nakrútil dokudrámu. Ako taxikár vozí zákazníkov po Teheráne a oni sa mu zverujú so svojimi príbehmi. Na tohtoročnom Berlinale film získal Zlatého medveďa.

Zbrusu Nový zákon

(Le tout nouveau testament,Luxembursko/ Francúzsko/ Belgicko 2015, 113 minút)

Boh skutočne existuje! Žije v Bruseli a je to nechutný násilník. Správa sa hnusne k manželke i dcére. Tá svoj vzdor prejaví originálne: nabúra sa mu do počítača a všetkým ľuďom rozošle esemesky s dátumom ich smrti. Novinka belgického filmára Jaca Van Dormaela (Toto hrdina, Ôsmy deň, Pán Nikto) prichádza do slovenských kín s českým názvom.