Pozrite sa, ako sa po Obchodnej prehnalo tridsať rokov, dva režimy a tisícky odkazov

Vašou otvorenosťou k pravde, hlásal ručne napísaný farebný plagát, prilepený na skle výkladu v obchode s módnymi odevmi. Bol rok 1989 a buditeľské slogany, ktorými komunisti deklarovali to, čo nevedeli naplniť skutkami, nahradili heslá revolúcie. No aj revolučné odkazy boli zakrátko vymenené za heslá lákajúce na výhodné akcie a zľavy, obchod prešiel so zmenou režimu aj zmenou názvu, sortimentu i dizajnu. Tak ako všetky ostatné na Obchodnej ulici v Bratislave.

Fotograf Ľubo Stacho fotil tento plynulý prerod tridsať rokov. Minulý rok vydal časozbernú knihu fotografií s názvom Obchodná 1984 – 2014, dnes na ňu nadväzuje výstavou v bratislavskej galérii Satelit v rámci festivalu Mesiac fotografie a prezentáciami vo verejnom priestore. Na televíznych monitoroch umiestnených priamo vo výkladoch obchodov.

V roku 1989 už výklady obsadil Václav Havel a heslo: Pravda víťazí! (zdroj: ĽUBO STACHO)

Fotil a archivoval

Keď si prezeráme Stachove fotografie výkladov z minulosti, žasneme nad ich absurditou. Pred revolúciou sa do nich dostávala namiesto tovaru len propaganda.

Názov obchodu, nápis „Vaša spokojnosť, náš cieľ“ a parte lídra komunistickej strany tvorili dokopy tragikomický vizuálny priestor. „Túto absurditu som videl už po Brežnevovej smrti. No vtedy som mal problémy so štátnou políciou, pretože môj brat emigroval a ja som chodieval na výsluchy, okrem toho som už vtedy diaľkovo študoval na FAMU, a tak som sa nesmierne bál čo i len vytiahnuť fotoaparát. Keď sa podobné momenty opakovali aj o rok, keď zomrel súdruh generálny tajomník Jurij Andropov, uvedomil som si, že systém, v ktorom žijeme, nestojí až na takých pevných základoch, ako by sa zdalo. Vtedy som to začal fotiť,“ spomína Stacho na prvotné impulzy dokumentovať Obchodnú ulicu.

Ešte netušil, že sa foteniu výkladov bude sporadicky venovať tri desaťročia, spolu s dobou pokročí aj technika a on presedlá z čiernobielych a farebných diapozitívov na digitál a nakoniec zhromaždí okolo šesťtisíc fotografií.