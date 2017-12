V Anglicku vystavia vyše stovku doteraz neznámych diel Andyho Warhola

Pozrite si, čo zaujímavé sa udialo v kultúre za uplynulý týždeň.

15. nov 2015 o 11:39 Monika Grešová

video //www.sme.sk/vp/32683/

Hudobná služba Spotify zverejnila názov piesne, ktorá sa stala najviac streamovanou skladbou v histórii jej existencie. Je ňou hit Lean On, na ktorom spolupracovalo duo Major Lazer, Dj Snake a dánska speváčka MO. Skladba dosiahla vyše 500 miliónov prehratí a prekonala tak predošlý rekord, ktorý dosiahol spevák Ed Sheeran so skladbou Thinking out loud.

Najprestížnejšie literárne ocenenie v španielsky hovoriacom svete, Cervantesovu cenu, získal mexický spisovateľ Fernando del Paso. Debutoval prózou, ktorá mala 900 strán, k jeho najznámejším dielam patria napríklad Správy z impéria alebo Palinuro z Mexika, ktorú písal osem rokov.

Vyše 100 diel z neskorého obdobia tvorby Andyho Warhola, ktoré doposiaľ ešte nikdy neboli vystavované, budú prvýkrát predstavené budúci rok v Ashmoleovom múzeu v Oxforde. Výstava by mala obsiahnuť celú umelcovu kariéru, od slávnych diel zo šesťdesiatych rokov až po experimentálnu tvorbu jeho posledného desaťročia.

Asociácia amerických scenáristov zostavila rebríček 101 najvtipnejších scenárov. Rebríčku kraľuje film Annie Hall od režiséra Woodyho Allena, v ktorom si zahrala herečka Diane Keaton, ktorá zaň získala aj Oscara. V prvej desiatke sa umiestnili ešte snímky ako Niekto to rád horúce, Neuveriteľný deň, Pripútajte sa, prosím! či Tootsie.

Ikona britského heavymetalu, skupina Iron Maiden, vystúpi 5.júla v pražskej Eden Aréne. Hudobníci predstavia okrem najznámejších hitov aj aktuálny album The Book Of Souls, ktorý vyšiel 4. septembra.