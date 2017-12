V Bratislave sa bude hrať pre tých, čo si všimli 17. november

Skupina Saténové ruky vystúpi na podporu Bielych vrán. V Bratislave pokračuje medzinárodný filmový festival

16. nov 2015 o 0:00 Marek Hudec

Večer pre všímavých

KONCER. Urban House, Mestské divadlo POH, Bratislava, Utorok od 17.11

Slovo odvaha nesie v románskych jazykoch stopy po tom, že pochádza zo slova srdca (napríklad vo francúzštine je to courage - coeur), ktoré je zas považované za metaforu vnútornej sily. Tá rozhodne nechýba ľuďom, ktorí na Slovensku dostávajú cenu Biela vrana. Dnes sa bude odovzdávať už ôsmykrát.

Patrí tým, ktorí sa napriek strachu a na úkor pohodlia rozhodli zmeniť spoločnosť k lepšiemu. Nie sú to žiadni superhrdinovia, sú to bežní ľudia, ktorí síce pochybujú, no vedia svoje pochybnosti a možno aj strach prekonať. „Ocenenie by malo motivovať ľudí bojovať ,“ hovorí Fero Pauliny z Aliancie Fair play.

Za osem rokov Biele vrany prešli dlhou cestou, z pôvodne malej familiárnej akcie sa stalo veľké podujatie odohrávajúce sa v divadle, na ktorom prvý raz prednesie príhovor aj prezident.

Organizátori avizujú, že tentoraz odhalia štyri Biele vrany. Odovzdávanie cien otvorí podujatie Večer pre všímavých pri príležitosti osláv výročia Nežnej revolúcie.

Hudobnú stránku večera budú mať na starosti napríklad Saténové ruky, ktorá sa označuje za najstaršiu začínajúcu kapelu na Slovensku. Stretli sa v nej moderátor, kreatívec, filmový producent a genetický inžinier. Využívajú hravé texty so slovnými zvratmi, v ktorých znie slovenčina mimoriadne sviežo.

Okrem nich prinesie svoje melancholické elektronické piesne aj mladá speváčka Tante Elze a veselé melódie zas pražská kapela Allstar Refjúdží Band.

Odvaha nechýba ani hudobnému projektu Ďuďovci, ktorého členovia okrem trémy musia zápasiť aj so zdravotným hendikepom. Súrodenci Martin a František sú totiž nevidiaci a čiastočne ochrnutí. Nešťastný osud menia vďaka sústredeniu v hudbe na výhodu. Tradičné rómske piesne spievajú najčastejšie a capella.

Vstup na podujatie je zdarma.

Marek Hudec

O poschodie nižšie

Kino Nostalgia, Bratislava Pondelok 19.00

Taký obyčajný muž, taký normálny manžel, priemerný Rumun, stredná trieda - jeden deň sa vracia domov a cestou po schodoch začuje spoza dverí drsnú susedskú hádku. Na druhý deň je susedka mŕtva a on pravdepodobne vie, kto je vrah. Včera sa s ním ešte stihol letmo pozdraviť po schodoch. Čo urobí?

Režisér Radu Muntean je ďalším príkladom toho, že rumunským filmárom postačí drobná udalosť zo života, aby z nej vytvorili veľkú drámu a realistický, detailne vykreslený príbeh súčasného života, jeho vonkajšie aj vnútorné fungovanie. Film O poschodie nižšie mal premiéru v máji na festivale v Cannes. Po niekoľkomesačnej ceste okolo sveta dnes prichádza aj na Medzinárodný filmový festival Bratislava.

Vrabčiaci

Kino Lumiere 13.45

Island je úkaz, zvláštna prírodná výnimka, zvyšok Európanov fascinuje, a keď majú peniaze na drahú cestu, aj priťahuje. Týždeň, dva v zime, bez slnečného svetla a v kulise mesačnej krajinky je super, a potom zase domov. Za takú chvíľu veľa vecí vidieť nestihneme, a islandskí filmári by sa len usmiali, čo všetko nám uniklo.

Režisér Rúnar Rúnarsson tentoraz odkryl štatistiky, ktoré už aj na papieri vyzerajú hrozivo: čoraz vyššia miera alkoholizmus, čoraz vyššia miera násilia a čoraz vyšší počet večierkov, kde sa spája jedno a druhé a kde mladí chlapci znásilňujú svoje opité a nadrogované spolužiačky. Dá sa v takom svete vyrásť a zdravo dospieť? Film, ktorý má dnes v programe Medzinárodný filmový festival Bratislava, zvíťazil koncom septembra na prestížnom festivale v San Sebastiane.

Kristína Kúdelová