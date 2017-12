Ľudia sa boja nazvať ho neonacistom

Víkend atraktívneho divadla reaguje na politické udalosti. Kompenzuje Divadlu tanca jeho nedávnu ujmu a upozorňuje na chorú demokraciu.

17. nov 2015 o 18:42 Eva Andrejčáková

Boli časy, keď v Banskej Bystrici sedel vo väzení človek len za to, že požičiaval svojim známym Orwellov román 1984. Medzitým v tej istej krajine špeciálne policajné jednotky mlátili študentov na pražskej Národnej triede. Práve v tom období sa začal vo Zvolene rodiť festival Víkend atraktívneho divadla. Jeho 27. ročník sa práve začína.

Mnohí odsúdili, mnohí mlčali

Prešlo vyše štvrťstoročia, zvrhli sme totalitu, získali slobodu, a predsa máme obavy, že čosi také sa bude opakovať. Sú totiž ľudia, čo si princípy demokracie nevážia a zneužívajú jej možnosti. Jeden taký dokonca vládne Banskobystrickému kraju. Snaží sa zlikvidovať všetko, čo sa prieči jeho totalitným predstavám. Keď ublížil Divadlu tanca a znemožnil mu na poslednú chvíľu robiť festival, mnohí ho verejne odsúdili. Ale mnohí tiež mlčali. Odvtedy sa už situácia znova zopakovala s umelecko-vzdelávacím projektom pre školy.

Divná doba, divná láska, divné života - festival vo Zvolene prináša aj najnovšiu inscenáciu divadla GUnaGU. (zdroj: FOTO - CTIBOR BACHRATÝ)

Tichá tolerancia

Práve na to nezávislý festival Víkend atraktívneho divadla teraz citlivo reaguje. Do svojej dramaturgie zaradil aj Deň tanca a venuje ho spomínanému tanečnému divadlu. Ponúka zároveň diskusiu o situácii v politike a v umení, ktoré Marian Kotleba – preňho príznačne – nazval úpadkovým. Po minulotýždňových udalostiach v Paríži si naňho treba dávať ešte väčší pozor.

„Demokracia je vždy ohrozená. Z vonkajšej strany tými, ktorým prekáža naša židovsko-kresťanská civilizácia, a z vnútornej samotnou spoločnosťou v krajine,“ hovorí Boris Kršňák, zakladateľ festivalu.

Žiadnu spoločnosť nepovažuje za ideálnu a pokiaľ ide o našu demokraciu, vníma to rovnako ako politológ Jacques Rupnik: že je chorá. „Práve v tomto chorom stave sa ťažšie bráni ohrozeniam,“ vraví. „Aj preto sa mohlo stať, že v Banskobystrickom kraji vládne neonacista. Ľudia sa boja nazvať ho tak a stavať sa k nemu podľa toho. Možno práve jeho tichá tolerancia spôsobuje, aké absolútne neprijateľné reči počúvame aj od nášho premiéra.“

V piatok večer príde uznávaný pražský súbor Skutr s inscenáciou Bouře. (zdroj: VAD)

A bude sa diskutovať

Dnes večer teda vystúpi vo Zvolene Štúdio tanca z Banskej Bystrice s inscenáciou From side of a Man, from side of a Woman v choreografii Jozefa Fručeka, potom budú jeho členovia spolu so šéfkou Zuzanou Ďuricovou Hájkovou diskutovať v spoločnosti Mária Radačovského, šéfa brnianskeho Baletu Národného divadla.

V ďalších dňoch sa bude diskutovať s viacerými spisovateľmi, predstavia sa súbory GUnaGU, SkRAT či Stoka, príde pražský súbor Skutr, Buranteatr z Brna, ale aj Celkom malé divadlo zo Starého Tekova či Zrkadlo z Kremnice. Zahrajú kapely Bez ladu a skladu s Parou, Le Payaco, Tata Boys a ďalší. Festival potrvá do nedele 22. novembra.