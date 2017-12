The Cinematic Orchestra objavujú nepoznané, zhudobňujú vymyslené filmy

Dnes večer bude v Starej tržnici patriť elektronickej hudbe, vystúpi Cinematic orchestra, večer otvorí viedenský elektronický producent Dorian Concept.

18. nov 2015 o 0:51 Kristína Kúdelová, Marek Hudec

Cinematic Orchestra

KONCERT / Stará tržnica, Bratislava 19.30

Začínali ako džezová kapela, dnes ich poznajú aj poslucháči populárnej hudby. Kapela The Cinematic Orchestra patrí do portfólia prestížnej vydavateľskej značky Ninja Tune. To, že sa preslávia baladou To Build a Home, zrejme nečakali. Pieseň o hľadaní domova a rodiny v rušných časoch využilo niekoľko televíznych seriálov či reklám, aby v divákoch navodili pocit melanchólie a letargie z nesplnených túžob. Vznikla vraj počas pobytu v Paríži.

Prídavné meno „filmový“ v ich názve nie je náhodné, svoj posledný album Ma fleur napríklad predstavovali ako „soundtrack k vymyslenému filmu“.

So svetom pohyblivých obrázkov sa Cinematic Orchestra stretávajú pomerne často. Svet precestovali s nemým ruským filmom zo začiatku dvadsiateho storočia Muž s kinoaparátom, neskôr zhudobnili dokument o plameniakoch pre spoločnosť Disney.

Frontman kapely a jej skladateľ Jason Swinscoe sa však nikdy nepovažoval za klasického tvorcu filmovej hudby, akými sú Hans Zimmer či Danny Elfman. Tí totiž pri tvorbe musia reagovať na požiadavky režisérov. Vidí ich skôr ako remeselníkov, než umelcov. Hlavnou víziou kapely je podľa neho objavovať nezmapované hudobné kombinácie, chcú, aby ste ich kompozície mohli počúvať zároveň na tanečnom parkete aj v záhrade počas relaxovania.

Keď sa v apríli Swinscoe rozprával s denníkom SME, tak tvrdil, že je preňho najdôležitejšia kreatívna voľnosť. Po šiestich rokoch teraz s kapelou pripravuje novú nahrávku, z ktorej úryvky ste mohli počuť v lete na festivale Colours of Ostrava a znieť budú aj dnes večer v bratislavskej Starej tržnici.

Čakať môžete opäť jemné, hlboké skladby s džezovými improvizáciami. Swinscoe tiež sľúbil, že na novinke využijú viac elektronických zvukov než doteraz.

Večer otvorí viedenský elektronický producent Dorian Concept známy rovnako meditatívnou hudbou plnou opakujúcich sa melódií. Aj vy si môžete pritom vymyslieť film.

Marek Hudec

Taxi Teherán

Kinotip

Sloboda je krehká, pocítil režisér Jafar Panahi, keď ho odsúdili na dvadsať rokov domáceho väzenia. Jedna z najväčších osobností iránskeho spoločenského života sa však narodila so slobodou v krvi, a preto vždy nájde spôsob, ako sa dostať z domu von, dokonca aj za hranice mesta a aj za hranice krajiny. Ďalej nakrúca filmy - čo režim práve nechcel - a posiela ich tým, ktorí o ne majú záujem. Teda publiku na celom svete.

(zdroj: OUTNOW.CH)

Čo na tom, že ich niekedy treba prepašovať na USB kľúči v čerstvo upečenom koláči. Taxi Teherán je film, ktorý nakrútil na svoju domácu kameru namontovanú na palubnú dosku auta. V pozícii taxikára rozvíja rozhovor s každým, kto si ho zavolá. Naštylizované alebo autentické, také zábery sú živým obrazom toho, ako dnes Iránci myslia a žijú. Jafar Panaho s týmto filmom získal hlavnú cenu na festivale v Berlinale.

Samozrejme, nemohol si po ňu prísť. Ale predseda poroty Darren Aronofsky ju odovzdal jeho dcére, ktorá sa pred spolužiakmi tak trochu hanbila za to, v akej kraksni ju jej otec režisér vozí.

(kk)

FOTO - AMAZONAWS.COM