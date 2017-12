Eagles of Death Metal smerujú na vrchol rebríčkov

Profil kapely Eagles of Death Metal

Skupina Eagles of Death Metal je kamarátsky projekt dvoch rodákov z Californie: Jesseho Hughesa a Josha Homma. Prvý tvrdí, že ten druhý mu zachránil život, keď

mu na konci 90. rokov poskytol dostatočne veľa peňazí, aby si mohol zaplatiť detoxikačnú kúru. Dôveru a kamarátsku energiu využili v roku 1998 na založenie skupiny, ktorá sa od svojho vzniku pohrávala s očakávaniami fanúšikov. Prekvapovala ich a búrala ich predstavy o tom, ako by mal znieť death metal. Často sa stáva, že ich pesničky nemali s týmto žánrom spoločné nič, len názov kapely.

Eagles of Death Metal je síce verný mierne erotickej a temnej estetike, základ ich hudby však tvorí živý rock, hravé gitarové grify, vtipná nálada a niekedy aj nostalgický návrat k hippisáckym časom. Počúvajú ich prívrženci undergroundu aj indie rocku. Josh Homme v roku 1996 založil aj skupinu Queens of the Stone Age, z čoho Eagles of Death Metal dodnes čerpá istý rešpekt.

Zloženie californskej kapely je premenlivé, základ tvorialen gitarista Homme a spolu s ním gitarista a spevák Hughes. Ostatní členovia sa menia alebo sú len puosto prizývaní, ako napríklad Dave Grohl. Od roku 2004 vydali štyri albumy: Peace, Love, Death Metal (2004), Death by Sexy (2006), Heart On (2008) a v októbri vydali dlhoočakávaný album Zipper Down.

Je celkom možné, že väčšina ľudí ani nevie, že ich hudbu pozná, pretože ich pesničky často znejú v reklamách, už si ich požičali firmy Nike aj Microsoft, bolo ich počuť aj počas kampane na európsky šampionát vo futbale v roku 2008.