Tata Bojs si na novom albume pomohli zvukmi z NASA

Na albume A/B česká kapela Tata Bojs spieva aj o stretnutí vedy a umenia.

18. nov 2015 o 17:33 Marek Hudec

Niekedy nemôžeme byť s tými, ktorých milujeme – aj o tom spievajú Tata Bojs na novinke A/B. Spevák MILAN CAIS hovorí, že každý ich album je audiodenníkom poskladaným zo spomienok. Kapela vyrazila na turné, zastavia sa aj na Slovensku.

video //www.youtube.com/embed/ncl6DHFkcic

Nedávno sa zdalo, že máte recept na to, čo sa páči kritikom. Váš album Futuretro hudobní kritici označili za to najlepšie, čo v českej hudbe vzniklo medzi rokmi 2000 a 2010.

„Nemáme recept. Píšeme pesničky len tak, ako sa nám páčia. Akurát, že pri komponovaní albumu Futuretro sme sa zrejme ocitli na správnom mieste v správnom čase. Začali sme koketovať so samplermi – to vtedy v Česku nikto nerobil, respektíve také postupy boli iba v plienkach. Páčil sa nám aj žáner drum and bass, preto som skúšal na bubnoch hrať v protipohybe. Keď sa na to spätne pozriem, aj sa pousmejem. Naopak, často ignorujeme zaručené postupy. Veď aj preto nás zaujala nás napríklad pesnička od Public Image Limited, ktorá znie, ako keby ste prelaďovali rádio.“

Preto ste sa k rádiu vrátili aj na novom albume A/B? Preto v jednej piesni počuť vojnové vysielanie Hlasu Ameriky a v ďalšej zas komunikáciu z Apolla 13?

„So samplami pracujeme dodnes, to je možno naše poznávacie znamenie. Vždy však plnia svoju funkciu. Napríklad komunikáciu z Apolla 13 počujete v pesničke Sonda, predeľuje jej refrén a druhú slohu. Ako nás to napadlo? Jedna kamarátka pozná bývalého astronauta z NASA a ten nám ukázal zaujímavý zvuk nahraný priamo z rakety. Nedal sa však verejne použiť. Kamarátka nám preto odporučila preskúmať stránky NASA, vraj tam zadarmo sprístupnili niektoré kozmické zvuky. Gitarista z nich potom vytvoril niekoľko samplov a tie sa presne hodili do danej štvortaktovej pasáže. Z Hlasu Ameriky sme zas zmiešali do seba dva rozhovory, aby nebolo jasne počuť slová, len atmosféra. Tá stanica mala totiž veľmi osobitý zvuk, patinu. Použili sme ho aj preto, že pieseň Rádioamatér rozpráva o dorozumievaní sa osôb na opačných stranách sveta.

video //www.youtube.com/embed/dRkKOHnW_nY

Mnohým sa páčila konceptuálnosť vášho staršieho Nanoalbumu. Páčilo sa im, že ste zachytili jeden príbeh, prečo ste sa toho potom vzdali?