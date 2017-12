Knižná klasika denníka SME

Jules Verne - náš darček za verné čítanie

Čo by sa stalo, keby okolo našej Zeme krúžil stovky tisíc ton vážiaci meteor celý zo zlata? Senzácia by nemala obdoby. Kým by sme si uvedomili možné nebezpečenstvo pre planétu, určite by sme vyčíslili aj jeho cenu, a tá by bola taká závratná, že by sa pre ňu rozpútala svetová bitka. Záchranou ľudstva by zrejme ostala jediná možnosť: aby gigantický drahokam čo najrýchlejšie opustil svoju vesmírnu dráhu a zrútil sa do morských hlbín.

Takto milosrdne to vyriešil francúzsky spisovateľ Jules Verne. Román Honba za meteorom napísal začiatkom minulého storočia, keď mal už za sebou desiatky kníh s fantastickými príbehmi, plnými vedeckých objavov. Príbeh o osude úžasného vesmírneho telesa vykreslil na pozadí rodín dvoch amerických nadšencov astronómie, pričom nezabudol na romantický príbeh lásky a ani na svoju pochybnosť o ženách. Tie najlepšie totiž preňho existovali len v románoch.

Hoci sa časom viaceré z objavov a predpovedí slávneho spisovateľa stali bežnou súčasťou nášho života, jedna vec ostala výnimočná: Verne je výborný autor, v centre jeho príbehov sú najdôležitejší dobrí ľudia a jeho diela ostávajú kvalitným čítaním nielen pre mladšiu generáciu.

Sme radi, že zánik papierových novín Verne nepredpovedal. Aj preto sme Honbu za meteorom vybrali ako prvú z našej série kníh, ktoré vám teraz budeme pravidelne ponúkať. Medzi vybranými titulmi nebudú chýbať Defoeov Robinson Crusoe, Jégého Adam Šangala, Kafkov Proces ani Dreiserova Americká tragédia. Úplný zoznam nájdete na našej webovej stránke.

Okrem vďaky za vernosť, ktorú nám preukazujete, je tento malý darček naším veľkým presvedčením, že denník SME sa oplatí čítať.

Eva Andrejčáková