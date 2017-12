Adele sa vrátila. Novému albumu však chýba vynaliezavosť

Pred štyrmi rokmi zanechala za sebou speváčka kráter. Novinka 25 takú dieru nespraví.

19. nov 2015 o 16:57 Marek Hudec

Jej hudba pôsobí intímne a osobne napriek tomu, že za ňou stojí veľký producentský kumšt. Tí, ktorí si Adele už obľúbili, nebudú jej novým albumom sklamaní.

„Ahoj, to som sa ja. Rozmýšľam, či sa po toľkých rokoch chceš znova stretnúť,“ týmito slovami otvára britská speváčka Adele nový album, ktorý vo svete hudby patrí k najočakávanejším. Akoby sa tým prihovárala priamo poslucháčom, ktorí si neboli istí, či sa ešte vôbec vráti.

A podľa vyjadrení speváčky z posledných týždňov sa zdá, že to nevedela ani ona sama. „Bála som sa, že už nikdy nespravím nič, čo ľudia budú mať radi,“ povedala pre BBC. Niet sa čomu čudovať, prekonať úspech jej predchádzajúceho albumu 21 bude ťažké.

Už možno nepreskočí vlastný rekord v Guinnessovej knihe, keď ako jediná interpretka vo Veľkej Británii za rok predala tri milióny nosičov. Možno za novinku teraz nezíska naraz Grammy aj Brit Awards.

video //www.youtube.com/embed/YQHsXMglC9A

Zásadné zmeny

Ak by sa Adele pred štyrmi rokmi uspokojila so všetkými úspechmi a skončila kariéru, nič by sa nestalo. Nechala by po sebe vo svete hudby odtlačok, ktorý bude viditeľný minimálne niekoľko desaťročí. Fanúšikovia sa však predsa len dočkali, na pulty predajní prichádza pokračovanie jej životného príbehu práve v piatok. Nazvala ho 25. Ich očakávania síce splní, ale takú výraznú stopu už po sebe zrejme nezanechá.