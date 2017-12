Veľa detí, jeden otec - XXL oteckovia Hollywoodu

Hovorí sa, že deti sú radosť a dar. Niektorí hollywoodski oteckovia sú obdarovaní viac než iní a doprajú dokonca každému svojmu potomkovi vlastnú mamu.

20. nov 2015 o 12:42 Erika Litváková

Americký komik Eddie Murphy a jeho priateľka Paige Butcher očakávajú v máji narodenie spoločného potomka. Správu potvrdil Murphyho hovorca. Kým pre slečnu Butcherovú to bude jej prvé dieťa, policajt z Beverly Hills sa stane otcom už po deviaty raz. K jeho piatim deťom s prvou manželkou Nicol, dvom mimomanželským a osemročnej dcérke so speváčkou Melanie Brownovou pribudne teda nový súrodenec.

V Hollywoode to nie je úplne výnimočné. Murphy je iba, podobne ako veľa iných mnohonásobných otcov, príkladom mužskej biologickej danosti mať medzi deťmi aj viacgeneračný rozdiel. Bolo to tak vždy, aj to tak bude. A je celkom možné, že keby deti prichádzali na svet iba plánovane a v tradičných rodinných zväzkoch, ľudský rod by vyhynul.

Eddie Murphy spoločne so svojimi ôsmimi deťmi. Deviate sa má narodiť v máji 2016 (zdroj: SITA/AP)

Veľa detí z presvedčenia

Početné otcovstvo je dnes často spojené s veľmi rôznorodými rodinnými modelmi. Kým napríklad fešný chirurg z Kliniky Grace Justin Chambers patrí vo svojom súkromí k utiahnutým rodinným typom a s manželkou vychovávajú päť spoločných detí, legendárny kovboj Clint Eastwood doprial svojim siedmim deťom až päť rôznych mamičiek.