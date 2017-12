Na Kušnierikových slovách záležalo, dokážu to hudobníci aj literáti

V nedeľu si spomenieme na Juraja Kušnierika, V Bratislave môžete vidieť aj tibetské filmy a nenechajte si ujsť ani Noc divadiel.

20. nov 2015 o 15:35 Marek Hudec, Monika Grešová

Koncert pre Juraja

KONCERT Nedeľa / Urban House, Laurínska, Bratislava 15.15

V utorok pre nebohého kultúrneho novinára Juraja Kušnierika zorganizovali koncert islandskí hudobníci, v stredu mu venovali kolegovia z Rádia_FM spomienkovú reláciu, v sobotu bude posledná rozlúčka v kostole Cirkvi bratskej a v nedeľu naňho budeme myslieť počas bratislavského vystúpenia mnohých jeho kamarátov.

Zrejme aj oni pred týždňom v piatok verili, že sa po náhlom zlyhaní srdca a jeho operácii vrátia na Slovensko povzbudivé a nadšené slová, ktorými opisoval umenie. Nestalo sa tak, piatok trinásteho sa mu stal osudným. Na jeho vetách a myšlienkach však záležalo, preto budú úryvky z jeho textov teraz čítať napríklad Tomáš Janovic, básnik Ivan Štrpka, či herci Robo Roth a Zuzana Fialová.

„Juraj Kušnierik robil svet lepším mnohými spôsobmi,“ hovorí moderátor Braňo Bezák v úvode spomínanej rozhlasovej relácie. Aj keď rodák z Banskej Bystrice totiž vyštudoval elektrotechniku, bližšia mu bola literatúra a hudba.

V deväťdesiatych rokoch pomáhal Kušnierik zakladať kníhkupectvo Artforum aj diskusné „lampové“ relácie Štefana Hríba. Verejnosť si ho však bude pamätať ako hudobného novinára, ktorý nerád prinášal zlé správy a radšej písal o tom, čo je v muzike či v umení dobré a čo si zaslúži pozornosť.

Hudobníci si ho za to uctia počas nedeľňajšieho koncertu v pätnásťminútových blokoch, medzi ktorými sa bude čítať. Popoludnie otvorí po tretej hodine folková speváčka Katarzia, nasledovať bude bratislavská kapela Hviezda, Saténové ruky, Korben Dallas, či Kušnierikova obľúbená skupina Živé kvety. Na koncert sa dokonca spojí aj projekt Zlokot, ktorý v septembri ohlásil rozpad.

Už teraz na Facebooku potvrdilo účasť na spomienkovom podujatí viac než sedemsto používateľov.

Program koncertu (zdroj: Agentúra Pohoda)

Festival tibetských filmov

SOBOTA, NEDEĽA / KC Dunaj, Bratislava

V roku 2007 putoval tibetský aktivista Dhondup Wangchen a mních Jigme Gyatso naprieč Tibetom v snahe načúvať hlasu ľudu. Čo si myslia o ľudských právach, o dalajlámovi či o plánovaných olympijských hrách v Pekingu?

„Ak sa majú v Číne v roku 2008 konať olympijské hry, mali by symbolizovať slobodu a mier. Ako Tibeťan nemám ani jedno, ani druhé. Preto tieto hry nechcem,“ rozprával na kameru jeden z oslovených Tibeťanov.

Aj ostatní ľudia nahlas hovorili to, čo mali zakázané – kritizovali čínsku vládu. Dhondup Wangchen z ich výpovedí vytvoril krátky film nazvaný Nechať strach za sebou a poslal ho do sveta. Krátko nato ho čínska vláda zatkla, vo väzení strávil vyše šesť rokov. Jeho film je cez víkend zaradený do programu Festivalu tibetských filmov.

Okrem premietania filmov je pripravená napríklad aj diskusia o utečencoch alebo rozprava s tibetológom.

(zdroj: Archív festivalu)

Noc divadiel

SOBOTA / 18 miest a obcí na Slovensku

V sobotu večer sa viacero slovenských divadiel neotvorí len pre verných divákov a milovníkov umenia. Poteší aj tých, ktorí radi nahliadnu za oponu, objavia zákulisie a prácu divadelníkov.

Šiesty ročník Noci divadiel prepojil až 62 rôznych divadiel a kultúrnych centier od amatérov až po profesionálov a program bude viac než pestrý. Štátna opera v Banskej Bystrici napríklad ponúkne operetu Vojvodkyňa z Chicaga, Slovenské komorné divadlo v Martine má pripravenú úspešnú inscenáciu Vtedy v Bratislave.

Spať sa nebude ani v Bielom divadle v Bratislave, kde bude noc plná hororu a Prešovské národné divadlo má zas pripravené špeciálne inscenované čítanie zo zápisníc výborov, komisií a zastupiteľstva mesta. Zoznam predstavení a všetkých miest, zapojených do projektu Noc divadiel, nájdete na www.nocdivadiel.sk.