Hviezdy nepotrebujú odvahu ani sebavedomie

V kine môžete stále stretnúť psíka Snoopyho a jeho neurotického pána Charlieho Browna, Divadlo Skrat predvedie hru o pohnútkach a v Bratislave prebieha Mesiac fotografie.

23. nov 2015 o 0:00 Eva Andrejčáková, Marek Hudec, Monika Grešová

Snoopy a Charlie Brown. Peanuts vo filme

KINOTIP

Charlie Brown sa správa ako malý náladový neurotik a chýba mu sebavedomie. Stále trpí a svet vidí len čierne. Stelesňuje vlastne všetky vlastnosti, ktorých sa snažíme zbaviť. A napriek tomu je hlavným hrdinom jedného z najúspešnejších komiksových kraťasov alebo takzvaných stripov.

V sérii Peanuts ho obklopuje široká paleta kamarátov a nepriateľov, ktorí sa snažia do Charlieho vliať viac odvahy a veselosti. Z toho vzniklo mnoho zábavných situácií a cynického humoru.

Popularitu Charlieho Browna ako prototypu amerického antihrdinu zatienil jedine jeho domáci miláčik, pes Snoopy. Veď pred časom získal vlastnú hviezdu na hollywoodskom chodníku slávy. Táto udalosť zrejme súvisí s tým, že do kín prišla animovaná adaptácia série.

Pritom preniesť komiksový strip (ktorý v novinách zväčša pozostáva z troch obrázkov) na filmové plátno je často sizyfovská práca. Stačí si spomenúť, ako katastrofálne pred desiatimi rokmi skončila adaptácia mačacieho Garfielda so živými hercami.

Digitálne animované zvieratká vtedy slabučký príbeh dopĺňali prdením a tancovaním. Akoby filmári nepochopili, že Garfield v komikse bavil skôr ich rodičov než deti. Adaptácia série Peanuts, ktorú, mimochodom, nakrútila rovnaká filmová spoločnosť, vraj pobaví a nesklame ani Snoopyho verných fanúšikov – tvrdia zahraniční kritici.

Na stránke Rotten Tomatoes, ktorá hodnotenia zbiera, má zatiaľ priemerné skóre 85 percent. Možno sa to tvorcom teraz podarilo aj preto, že vynechali živých hercov a radšej celú digitálnu animáciu inšpirovali pôvodnými kresbami.

Zrejme cítili veľkú zodpovednosť, veď ich film prichádza do kín na päťdesiate výročie od čias, keď sa v televízii objavil vianočný špeciál s Charliem Brownom. Ten je dodnes v Spojených štátoch taký obľúbený, že každý rok zdobí vysielanie aspoň dvakrát pred Štedrým večerom.

video //www.youtube.com/embed/8pCoVQDD-OY

SkRAT: Donor, swingers a iné experimenty

Divadlo / A4 Nultý priestor Bratislava 20.00

Biela je farba nevinnosti, ale o tom v SkRATe dnes hrať nebudú, hoci premyslená výprava a kostýmy by sa k tejto téme, aspoň farebne, celkom hodili. Protagonisti súboru sa vo svojej najnovšej hre naopak pohrávajú s pohnútkami, o ktorých často ani nevieme, že ich máme. Nenápadne tým však upozorňujú, že dnes si človek špekulant nemôže byť ničím istý. Hlavne tým, či by sa zachoval v situácii tak, ako si to vopred o sebe predstavoval.

Bizarné a mierne nekorektné experimenty hercov, vydolované zo skúšok metódou kolektívnej tvorby, sa pokúšajú dať smutno-smiešnu odpoveď na otázku, kto riadi ľudský život a všetko okolo neho a prečo sme takí, akí sme. V réžii Dušana Vicena účinkujú osvedčení herci Lucia Árendášová, Vít Bednárik, Ľubo Burgr, Milan Chalmovský, Jana Oľhová, Vlado Zboroň a Anna Čonková.

(zdroj: Radovan Dranga)

To najlepšie z Czech Press Photo

VÝSTAVA/ SNM – Výstavný pavilón Podhradie, Bratislava

V neriadenej záplave fotografií, ktorých je denne na sociálnych sieťach a internete tisícky, niektoré vynikajú. Svojím posolstvom, kvalitou, ba dokonca aj schopnosťou pohnúť verejnou mienkou či ľudskými citmi.

Práve takéto sú obrazové svedectvá uplynulých dvadsiatich rokov, ktoré zachytili českí a slovenskí novinári. Neraz prostredníctvom svojich fotografií umožnili verejnosti znovu prežiť kľúčové okamihy a dramatické udalosti doma aj vo svete, napríklad hrozivé povodne, protesty a vojnové konflikty ale aj vystúpenia štátnikov, víťazstvá olympionikov či každodenné životy obyčajných ľudí.

Retrospektívnu výstavu toho najlepšieho z najlepšieho, čo sa za uplynulé dve desaťročia na prestížnej novinárskej súťaži Czech Press Photo ocenilo a uverejnilo, si môžete v rámci Mesiaca fotografie pozrieť už len do stredy.