Stanislav Štepka: Stále u nás vládne smútok peňazí

Radošinské naivné divadlo nazrelo do bežného dňa v živote chudobnej a bohatej rodiny.

23. nov 2015 o 16:09 Eva Andrejčáková

V nových priestoroch u radošincov už vznikla nová inscenácia. Volá sa Zmiešaná štvorhra a jej autor STANISLAV ŠTEPKA v nej hľadá celovesmírnu súvislosť medzi chudobnými a bohatými.

Ako ste rozbehli sezónu v novom priestore?

„Veľmi dobre. S architektmi Martinom Bumbálom a Damiánom Vizárom, autormi divadelného interiéru našej novej scény na Záhradníckej 95, sme doťahovali posledné drobné detaily. Veľmi ich oboch teší, že majú niečo takéto za sebou. A najlepší dojem máme z divákov, rýchlo si nás našli. Do konca januára máme vypredané.“

Páči sa im nové divadlo?

„Nemáme protesty, jediným problémom sa ukázalo chýbajúce sedenie vo foyeri, ale už sme to vyriešili stoličkami a lavicami. Dosť často hrávame predstavenia pre dôchodcov, prídu aj o barlách, potrebujú si hneď sadnúť.“

Sťahovali ste sa už veľakrát, na poslednej starej adrese ste boli vyše štvrťstoročie. Nebáli ste sa zmeny?

„Presťahovať sme sa už museli, to by k nám už diváci túto zimu prestali chodiť. V zime sedávali v kabátoch, v júni z nich tieklo. Iste, mal som to miesto rád a najviac som sa obával, že odchodom stratíme niečo veľmi dôležité, také nostalgické. No odkedy sme na novom mieste, ešte som nezažil, aby to niekto ľutoval. Na lepšie sa asi rýchlo zvyká, každý má svoj stolík, vešiak, v každej šatni je dokonca gauč. Nové divadlo je náš reštart. Najradšej by som ho videl v tvorbe.“

(zdroj: FOTO - CTIBOR BACHRATÝ)