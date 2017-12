Aká je hudba dneška?

Chuť experimentovať a dávať priestor neošúchaným zvukom, to je cieľ Next festivalu, ktorý sa v Bratislave práve dnes začína. V kine Lumiére sa budú odovzdávať ceny pre najlepších kameramanov.

25. nov 2015 o 0:27 Monika Grešová

Martin Burlas & Musica falsa et ficta Ensemble(Zdroj: FOTO - MAREK ŠULÍK)

NEXT Festival 2015

FESTIVAL, streda až sobota / A4 - priestor súčasnej kultúry / Fuga, Bratislava

Hudba dneška je pestrejšia a zaujímavejšia, ako by sa mohlo zdať.

Nejde len o „ďalší“ z mnohých festivalov, ktorý chce len na chvíľu vyplniť prázdny priestor na hudobnej scéne. Nebol by tu v tom prípade už šestnásty raz. NEXT festival vznikol, lebo čosi podobné na Slovensku chýbalo. A svoju pozíciu si udržal najmä vďaka tomu, že mu nechýba originalita, chuť experimentovať a dávať priestor neošúchaným zvukom, ako aj známym či menej známym menám v progresívnych vodách hudobného priemyslu.

„Dôležitým pri výbere umelcov nie je žáner alebo štýl, ale aby prichádzali s vlastným, osobitým hudobným jazykom. Na NEXT-e neznie tradične chápaná klasická hudba ani tanečná elektronika, ale skôr vizionárske polohy elektroakustickej hudby, multimediálne predstavenia alebo virtuózne improvizácie,“ hovorí riaditeľ festivalu Slávo Krekovič.

Štvordňový festival dnes v priestoroch bratislavskej A4-ky otvorí koncert skladateľa Martina Burlasa so súborom Musica falsa et ficta, na ktorom predstaví svoju staronovú nahrávku Hexenprozesse. Tá síce bola napísaná už v roku 1990, no verejne ju Burlas predviedol len jediný raz s Transmusic Company v Slovenskom rozhlase. „Chcel som ňou zachytiť atmosféru poľovačiek na čarodejnice, kde sa zabíjanie a mučenie nevinných ľudí stáva bežnou normou na udržanie strachu a poslušnosti v spoločnosti,“ hovorí Burlas.

Skladbe, ktorú nanovo zreštauroval v spolupráci s ansámblom Miroslava Tótha, nemožno uprieť ani aktuálny politický podtón. Burlas ňou upriamuje pozornosť najmä na fakt, že aj v stredoveku sa za vinníka daného stavu spoločnosti naschvál a vedomou manipuláciou určila nevinná zástupná obeť, presne podľa pohanského a primitívneho kmeňového spôsobu myslenia.

Festival ďalej láka aj na vystúpenia umelcov z krajín ako Island, Česko, Irán, Taliansko, Nemecko či Poľsko. V štvorčlennej zostave sa na Slovensku prvýkrát predstaví anglo-americká industriálna legenda Nurse With Wound, veľký záujem je podľa Krekoviča aj o vystúpenie islandského skladateľského kolektívu S.L.Á.T.U.R. alebo Lorenza Senniho, ktorý originálnym spôsobom pracuje s prvkami tanečnej hudby. „NEXT je festivalom s rastúcou komunitou zvedavých a otvorených poslucháčov, ktorí sem prichádzajú často aj zo zahraničia,“ dopĺňa Krekovič. Ak teda túžite po hudobných prekvapeniach, možno by ste mali dať festivalu šancu.

Kamera 2015

Slávnostný večer a koncert / Kino Lumière Bratislava 17.00

Pred šesťdesiatimi rokmi vstúpil na filmovú scénu Vladimír Ješina. Začal vtedy ako mladý kameraman spolupracovať s režisérom Petrom Solanom a nakrútili spolu dokument o spisovateľovi Fraňovi Kráľovi. Odvtedy vznikol celý rad dnes už legendárnych slovenských filmov, pri ktorých s kamerou stál – Šťastie príde v nedeľu, Jánošík, Pieseň o sivom holubovi, Fontána pre Zuzanu či Utekajme, už ide.

Vladimír Ješina počas nakrúcania filmu Jánošík. (zdroj: FOTO SFÚ – FOTOARCHÍV)

Na dnešnom odovzdávaní cien Kamera 2015 získa 88-ročný kameraman cenu za celoživotné dielo. Okrem toho sa budú odovzdávať ceny v ďalších piatich kategóriách – hraná filmová tvorba, hraný televízny film a seriál, dokumentárny a krátky hraný film, audiovizuálna reklama a videoklip, študentský film.

Na verejne prístupnom podujatí, ktoré sa koná už po siedmykrát, premietnu aj film Fontána pre Zuzanu. Po ňom v programe vystúpia viacerí hudobní hostia – Modré hory, Katarzia, Milo Kráľ či Raper a DJ Vec.

Mladosť

Kinotip / Kino Lumiére Bratislava 20.00

Bol si dnes cikať? Bol, štyri kvapky. A ty? Tiež, viac-menej. Viac, či menej? Menej. Zdalo by sa, že je to jediný zmysluplný dialóg, ktorý dvaja muži na sklonku života môžu viesť. Opäť trávia čas v luxusných švajčiarskych kúpeľoch medzi vzorkou ľudí, cez ktorých s väčšou či menšou rezervou vnímajú svoje vekové limity.

(zdroj: OUTNOW.CH)

Sú však úplne rozdielni: jeden z nich po smrti svojej manželky ako hudobný skladateľ a dirigent dobrovoľne končí a ani na naliehanie britskej kráľovnej sa na pódium nemieni vrátiť, druhý naopak s partiou mladých kolegov nadšene nakrúca film, ktorý by ho ešte vyniesol na výslnie.

Veľkolepé vizuálne kúzlo opäť vyčaril režisér Paolo Sorrentino vo svojom najnovšom filme Mladosť. Čas a vek tematizuje ako intelektuálny, estetický aj osudový fenomén v hlavných úlohách s vynikajúcimi Michaelom Cainom a Harveym Keitelom. Všeličo sa uňho dá predvídať, no nie je to nuda, pracuje s rozumom, aj keď sa prihovára emóciami.

