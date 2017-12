Natalie Portman bude ďalšou Jackie Kennedyovou

Režisér Darren Aronofsky nakrúti film o štyroch dňoch od atentátu po pohreb. Bude Natalie Portman lepšou Jacqueline Kennedyovou než herečky pred ňou?

27. nov 2015 o 14:40 Alena Štifilová

Jack, čo ti to len urobili? nariekala vraj Jackie Kennedyová, keď jej do lona padlo bezvládne telo jej manžela. Do idúceho auta s prezidentom Johnom F. Kennedym sa medzitým vyškriabal jeho osobný strážca Clint Hill a videl, ako neskôr opísal v knihe The Kennedy Detail, že Jackie je v šoku. Ružové šaty mala celé od krvi, John, ktorého guľka zasiahla do hlavy, umieral.

Atentát na 35. amerického prezidenta Johna F. Kennedyho sa odohral 22. novembra roku 1963 a ani po vyše päťdesiatich rokoch nie je zrejmé, kto bol strelcom a aký bol motív atentátu. Okrem oficiálnej verzie, ktorá má niekoľko slabých miest, existuje viacero konšpiračných teórií.

Neopadá ani záujem filmárov o túto tému, napríklad prvú dámu Jackie Kennedyovú si doteraz zahralo minimálne sedem herečiek. Jaclyn Smith, Sarah Michelle Gellar, Roma Downey, Jill Hennessy, Jacqueline Bisset, Jeanne Tripplehorn a naposledy Katie Holmes.

Osemdielny seriál Kennedyovci zobrazuje zložité vzťahy uprostred rodiny, zákulisie politiky a vplyv Kennedyovcov na svetové diane. Okrem vynikajúcich hereckých výkonov Grega Kinneara v úlohe JFK a Katie Holmesovej ako prvej dámy, ocenili kritici skvelú výpravu, kostýmy a prácu vizážistov.

V roku 2011 bol nominovaný na televízne ocenenia Primetime Emmy v desiatich kategóriách, štyri nominácie aj premenil.

Katie Holmes ako Jackie Kennedyová v seriáli Kennedyovci (2011). (zdroj: OUTNOW.CH)

Presvedčivá Katie Holmes

S nevôľou ho však prijali pozostalí členovia Kennedyovského klanu. Neter Johnna F. Kennedyho Maria Shriver a prezidentova dcéra Caroline Kennedy vyvíjali tlak na stanicu History Channel, podľa ich slov bol seriál historicky nepresný a pravdepodobne stoja aj za tým, že bol nakoniec výrazne prestrihaný a zúžený na osem dielov.

„Pracovala som na postave Jackie Kennedyovej tak intenzívne, ako to len bolo možné, pretože ju milujem a obdivujem,” povedala pre magazín Elle Katie Holmes. Prečítala všetku dostupnú literatúru, po večeroch nacvičovala jej prízvuk.

„Nevedela som, že Jackie prišla v auguste o dieťa (zomrel jej dvojdňový syn Patrick) a potom v novembri o Jacka,” dodala. „Bola to mimoriadne silná žena… Obdivujem jej lásku k rodine, aké veľmi dôležité bolo pre ňu byť dobrou matkou.” Pritom spolu s manželom boli ako filmové hviezdy. Profesionálne museli budovať svoj verejný imidž.

V týchto dňoch už tvorcovia pripravujú pokračovanie s názvom The Kennedys: After Camelot. Bude zobrazovať život prvej dámy po atentáte a na televízne obrazovky sa dostane na budúci rok.

John F. Kennedy a Jacqueline Kennedyová na letisku Love Field airport v Dallase. 22. november 1693. (zdroj: SITA/AP)

Teraz som nikto

Aj Darrena Aronofského, jedného z najuznávanejších nezávislých režisérov v Spojených štátoch, už dlho láka osud prvej dámy. Rovnako ako tvorcov seriálu Kennedyovci ho fascinujú najmä tragické dni po atentáte, keď pred svetom ukázala svoju silu, ale i zraniteľnosť a eleganciu.

Na projekte s jednoduchým názvom Jackie, ktorý by opísal štyri dni, od atentátu po pohreb, začal pracovať v roku 2010 so svojou, dnes už exsnúbenicou Rachel Weiszovou, ktorá mala hrať hlavnú postavu. Scenár napísal Noah Oppenheim, keď sa však dvojica rozišla, obaja od projektu odstúpili.

V roku 2012 štúdio Fox Searchlight Pictures oslovilo Natalie Portmanovú, vtedy čerstvú držiteľku Oscara za snímku Čierna labuť, či by nemala záujem o stvárnenie Jackie. Súhlasila a producenti dúfali, že jej účasť presvedčí Darrena Aronofského, ktorý Čiernu labuť režíroval, aby sa k projektu vrátil. Tri roky čakali, nakoniec sa rozhodli pohľadať iného.

Čiľan Pablo Larraín síce nie je v USA taký populárny ako Darren Aronofsky, doma má však cudzojazyčného Oscara za snímku No a Natalie Portmanovú očaril svojou drámou Klub, za ktorú získal tento rok veľkú cenu poroty na Medzinárodnom filmovom festivale Berlinale.

Nakoniec sa k projektu Jackie vrátil aj Aronofsky. Ako producent. Nakrúcať sa začne koncom roka.

Či scenárista Noah Oppenheim zapracoval do deja aj výrok „Teraz som nič”, ktorý vraj Jackie Kennedyová vyriekla v nemocnici stojac pri posteli svojho muža, sa dozvieme v roku 2017, keď sa snímka dostane do kín.

Po pohrebe sa vdova odsťahovala z Bieleho domu do New Yorku a žila niekoľko rokov v ústraní. Až kým verejnosť nešokovala tajnou svadbou s gréckym miliardárom Aristotelom Onassisom.

Americká herečka Ginnifer Goodwin v úlohe Jackie Kennedyovej v snímke Killing Kennedy (2013). (zdroj: OUTNOW.CH)