Česi natočili druhý diel vydarenej gangsterky

Pozrite si prehľad filmov, ktoré majú premiéru v kinách.

26. nov 2015 o 20:43 Miloš Ščepka

Dobrý dinosaurus

(The Good Dinosaur, USA 2015, 101 minút)

Štúdiá Pixar sfilmovali starú vedecko-fantastickú špekuláciu o tom, ako by vyzeral náš svet, keby dinosaury nevyhynuli. Digitálne animovaný rodinný film o priateľstve mláďať veľjaštera a jaskynného človeka začal nakrúcať debutujúci Bob Peterson, ale musel uvoľniť miesto inému debutantovi s menom Peter Sohn.

Gagster Ka 2: Afričan

(Česká republika 2015, 100 minút)

Pokračovanie snímky Gangster Ka podľa knihy Jaroslava Kmentu Padrino Krejčíř rozpráva o osudoch českého génia zločinu Radima Kravieca po úteku na Sechely a neskôr do Juhoafrickej republiky. Neľútostný zloduch čoraz viac podlieha alkoholu i drogám a začínajú ho ovládať jeho najtemnejšie stránky.

video //www.sme.sk/vp/32729/

Chaos na Vianoce

(Love the Coopers, USA 2015, 107 minút)

Napriek slovenskému názvu nie je snímka Love the Coopers režiséra Jessieho Nelsona (Ja som Sam) bláznivá vianočná komédia, ale tradičná vzťahová komediálna dráma s netradične hviezdnym obsadením. Na sviatky sa rozvetvená rodinka Cooperovcov schádza doma a začína sa veľké sviatočné pranie špinavej rodinnej bielizne.

Rodinka Bélier

(La famille Bélier, Francúzsko-Belgicko 2014, 105 minút)

Paulu láka spevácka kariéra. Lenže by pre ňu musela opustiť hluchonemých rodičov, ktorí by bez jej tlmočenia do znakovej reči boli stratení. Film Eric Lartigaua podľa autobiografickej knihy Victorie Bedosovej Les Mots qu’on ne me dit pas získal štyri ceny César. Podľa rovnakej predlohy vznikla v roku 1996 nemecká snímka Jenseits der Stille, ktorú nominovali na Oscara.

Tajomstvo ich očí

(The Secret in Their Eyes, USA 2015, 111 minút)

V roku 2010 získal Oscara argentínsky film El Secreto de sus ojos. Jeho režisér Juan José Campanella bol teraz výkonným producentom hollywoodskej prerábky. Scenárista a režisér Billy Ray nakrútil s Nicole Kidmanovou, Juliou Robertsovou a Chiwetelom Ejioforom mysteriózny krimithriller o agentoch FBI, nevyriešenom prípade vraždy a neopätovanej láske.

Victor Frankenstein

(USA 2015, 109 minút)

Hlavnou postavou tejto adaptácie gotického románu Mary Shelleyovej z roku 1818 nie je doktor Frakenstein (James McAvoy) ani umelý človek, ktorého stvoril a oživil, ale oddaný sluha Igor (Daniel Radcliffe). Iba on si uvedomuje, aké nebezpečné je zahrávanie sa s tajomstvami života a rozhodne sa zachrániť svet.