Woody Allen má osemdesiat. Kam to dotiahol?

Výroky z filmov

* - Hej, chlapci, nechcete kúpiť knihu Mohamedových predhovorov? - Nie, díky, máme predplatné.

* Nehovorte mi, čo mám robiť, lebo moje fúzy zožerú vašu briadku.

Čo nové, mačička? (1966)

* - Bacon, pozri sa, čo máme.

- Trafili sme do čierneho, boh súď, koľko tej trávy máme. A kopu peňazí. A jedného strážnika.

- Čože? Kriste, my máme strážnika!

- Myslím, že ešte žije. Niekde z neho tečie krv, Na čo mali strážnika?

- No, to neviem, ale my ho nechceme. Uspite ho!

- Uspite ho? Ako to myslíš, ako ho máme uspať?

- Ja neviem, skús trochu premýšľať! Nebuď ho, odprac ho!

Zbaľ prachy a vypadni (1969)

* Spomínam si, keď som bol ešte chlapec, tak som raz ukradol porno tlačené Braillovým slepeckým písmom. Ohmatával som tie neslušné miesta.

Banáni (1971)

* V sexe by malo niečo zostať tajomstvom. A ako sa poznám, pre mňa to tajomstvom aj zostane.

* Častá masturbácia privádza mužov do politiky.

Všetko, čo ste chceli vedieť o sexe, a báli ste sa opýtať (1972)

* Môj mozog! To je môj druhý najobľúbenejší orgán.

Spáč (1973)

* Milovať znamená trpieť. Netrpieť znamená nemilovať a nemilovať je utrpenie. Milovať je utrpenie, nemilovať tiež. Trpieť znamená trpieť. Šťastie znamená milovať, teda tiež trpieť. Utrpenie je nešťastie, nešťastie je láska. Láska je šťastie a z nej sa trpí. Píšete si to?

Láska a smrť (1975)

* Existuje jeden starý vtip. Dve postaršie ženy sa bavia na horskej chate a jedna z nich hovorí: „Tu varia naozaj hrozne." A druhá na to: „Áno, ja viem, a navyše také malé porcie." Bytostne taký dojem mám ja zo života. Plný samoty, biedy, utrpenia a nešťastia... A všetko sa rýchlo končí. Ďalší zásadný vtip pre mňa je obvykle pripisovaný Grouchovi Marxovi, ale najprv sa objavuje vo Freudovej knihe Vtip a jeho vzťah k nevedomiu. Je to nejako takto, parafrázujem: „Nikdy nechcem patriť do klubu, ktorý by chcel niekoho, ako som ja, za člena." To je kľúčový vtip môjho dospelého života v zmysle môjho vzťahu k ženám.

Annie Hallová (1977)

* Žena na večierku: Mala som orgazmus, ale podľa doktora nesprávny. Isaac Davis: Taký som nikdy nemal. Aj ten najhorší stál za to.

Manhattan (1979)

* Nemôžeš sa naučiť byť skutočný. To je, ako keby si sa chcel učiť byť trpaslíkom. Niektorí z nás sú skutoční, niektorí nie.

Purpurová ruža z Káhiry (1985)

* Čo keby som sa zastrelil? Ale to by zase moja rodina mala depresiu a musel by som najprv odstreliť otca, matku, brata...

Hana a jej sestry (1986)

* - Prečo chceš to dieťa pomenovať Ellen?

- Na pamiatku bratranca Eda.

- Ale veď ten ešte nezomrel.

Zlaté časy rádia (1987)

* - Bol to fajn chlap. Milý, slušný, vzdelaný, nič si nedovolil. No a potom sme išli domov... Jenny nebola doma, spala u svojej kamarátky. No, mali sme už trochu vypité a on mi povedal: Mám ťa priviazať k posteli? Priviažem ťa k peľasti. No a tak sme to urobili.

- Prečo mi to hovoríš? Si moja sestra, ja také veci nepotrebujem vedieť.

- No a ako som bola priviazaná... Tak si na mňa sadol... A urobil si na mne potrebu! A potom odišiel."

- Uááá, ty si taká sprostá! Preboha, aká si sprostá. Od cudzieho chlapa sa necháš priviazať k posteli. Mohol ťa pokojne zabiť!

- To by urobil oveľa lepšie.

* Naposledy som bol v ženskej, keď som navštívil sochu Slobody.

Zločiny a poklesky (1989)

* Všetci si raz nasadíme sivý klobúk kompromisu.

* Rodina je smrť umelca.

Tiene a hmla (1991)

* Využívaš sex na vyjadrenie všetkých emócií okrem lásky.

Manželia a manželky (1992)

* Čo to do teba vošlo? Šetri si bláznovstvá na menopauzu.

* Nemôžem počúvať toľko Wagnera. Mávam potom sklony dobývať Poľsko.

Tajomná vražda v Manhattane (1993)

* - Aké je to niekoho zabiť?

- Normálka.

- Aj prvý raz?

- Prvý raz to bol jeden v base. Bonzoval, tak som mu vrazil cepín do chrbta.

- Cepín?

- Áno, cepín, musíš bodať veľakrát, štyridsaťkrát. To bol bodrel. Zabudni na to.

* Vina je buržoázny prežitok!

Výstrely na Broadwayi (1994)

* - A ja som jeho skvelá manželka Carmen. Som tiež bývalá Miss Wisconsinu 1941.

- Ak tomu uveria, tak máme vojnu vyhratú. Niekto sa pozrie na tie kŕčové žily a bude si myslieť, že pašujeme mapy.

Nepite vodu (1994)

* Achilles mal iba Achillovu pätu, ja mám celé telo Achillovo.

Mocná Afrodité (1995)

* - Nemôžem tomu uveriť, Giselle ma opustila. Z ničoho nič ma opustila s mojím dobrým priateľom.

- Bez varovania?

- Áno. Oni dvaja... Som úplne mimo, že o tom ani nemôžem hovoriť. Zabijem sa...

- Nevidel si signály? Musela predsa niečo dávať najavo.

- Myslíš, že som idiot? Aké signály? Jeho fotka v jej bielizníku? Alebo vyslovenie jeho mena, keď mala práve orgazmus?

- Toto nemyslím.

- Nie, ale toto sa práve stalo. Iba som si to nejako nedal dokopy.

Všetci hovoria: Milujem ťa (1996)

* Doris: Ty neuznávaš žiadne hodnoty. U teba je všetko len nihilizmus, sarkazmus a orgazmus.

Harry: No a? Vo Francúzsku by som s týmto heslom vyhral voľby!

Pozor na Harryho (1997)

*Moje telo patrí manželovi, ale hlava, to je niečo iného.

Celebrity, 1998

* - Stále podpaľuješ domy pre poistky?

- Stále. Dve deti mi za to vyštudovali!

Darebáčkovia (2000)

* Neponocujte, lebo si na tie vačky pod očami šliapnete.

* Keď budete mať pocit, že vás obchádza infarkt, choďte do nemocnice.

Prekliatie žltozeleného škorpióna (2001)

Peter Lyman: Túto miestnosť zbožňujem. Často tu trávime večery.

Sid Waterman: To je anglický vidiek. Áno, áno, áno. Pôvabný, a predsa nenápadný. To sa mi páči. Máte to tu ako z románu. Ako u Christie.

Peter Lyman: Áno? Tiež ju rád čítate?

Sid Waterman: Nie. Tak sa volala jedna štetka, čo som poznal.

Sólokapor (2006)

* Vyspala by si sa s režisérom pre úlohu?

Záleží na tom, o akú úlohu by išlo.

Kasandrin sen (2007)

* Maria Elena: Nehovoríš po španielsky?

Cristina: Nie. Učila som sa čínštinu.

Maria Elena: Čínštinu? Prečo?

Cristina: Páčilo sa mi, ako znie...

Maria Elena: Povedz niečo po čínsky.

Cristina: Ja? Um... ni hao ma?

Maria Elena: A to ti pripadá pekné?

Vicky Cristina Barcelona (2008)

* Gil: Môžem vám dať prečítať svoju knihu? Chcem poznať váš názor. Hemingway: Môj názor je, že sa mi to nepáči.

Gil: Veď ste ju ešte nečítali.

Hemingway: Ak je zlá, nepáči sa mi, pretože neznášam zlé písanie. Ak je dobrá, budem žiarliť a neznášať ju ešte viac. Nikdy nechci názor od iného spisovateľa.

Polnoc v Paríži (2011)

* Vyspať sa s ním a celý život ľutovať? Alebo nevyspať sa s ním a celý život ľutovať?

Do Ríma s láskou (2012)

* Zisťujem, že vedieť to s vagínou je ľahšie, než sa učiť na počítači.

Jasmínine slzy (2013)