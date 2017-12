Kam až ľudia zájdu pre zisk

Nitrianske divadlo uvádza hru o tom, aké praktiky vládnu pri výbere manažérov do vrcholových pozícií.

28. nov 2015 o 0:57

Štyria v ringu

Divadelná premiéra / Štúdio DAB Nitra 18.30

Boje o lukratívnu pozíciu v kariére mnohí nikdy v živote nezažijú a možno si ani nechcú predstavovať, čo všetko sa s tým spája. Práve do tých vôd nás však posiela katalánsky dramatik Jordi Galcerán.

Hru Štyria v ringu o tom, ako sa majú vyberať manažéri do vrcholových pozícií, napísal podľa záznamu modelovej situácie, vymyslenej psychológom istej bohatej štokholmskej nadnárodnej spoločnosti. V jej madridskej pobočke prebieha bitka o miesto marketingového riaditeľa. Vo výbere sú štyria uchádzači, z toho jedna žena. Kto z nich tú luxusne platenú stoličku dostane a kam až sú ľudia schopní zájsť pre zisk?

Jordiho Galcerána nazývajú kráľom čiernej komédie. Ani v tejto by nemali chýbať gagy a trapasy, za ktorých trpkosťou však pátra autor po hodnotách ľudskosti v zajatí hrozivých korporátnych pravidiel. Hru napísal v roku 2003, odvtedy bola preložená do mnohých jazykov a hrá sa po celom svete. Nitrianske Divadlo Andreja Bagara ju dnes uvádza v druhej premiére.

(ea)

Sticker

Štúdio 12, Bratislava 19.00

Na to, aby bol dlhoročný manželský vzťah nekonfliktný, treba vynaložiť energiu, i keď sa zvonka zdá, že všetko v ňom klape samo od seba. Okrem toho, v blahobyte sa často môže stať, že sa čosi vyprázdni, a skôr ako peňaženka je to sám vzťah. Jednou z možností, ako ho naplniť, je žiť ho ako rituál. Má to vraj svoj účinok.

(zdroj: ŠTÚDIO 12)

O tom, čo nás môže postretnúť na zdanlivo nekonfliktnej návšteve manželského páru, ktorý už všeličo zažil, uvažuje české divadlo Alfréd ve dvoře v inscenácii Sticker. Život idylického páru sa jedného dňa zvrtne do série absurdných manipulácií, vzájomných provokácií a výčitiek, ktoré sa vzťahujú na spoločnú minulosť. Je pravá láska zvrátená? pýtame sa, keď sa pri pohľade do intimity ich manželstva cítime trochu trápne. V hlavných úlohách pohybového divadla v réžii Holanďana Milou Velinga sa predstavia Halka Třešňáková a Jan Bárta.

(ea)