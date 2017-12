Will Smith chce lepší svet, vstúpi do politiky?

Pozrite si, čo zaujímavé sa udialo v kultúre za uplynulý týždeň.

29. nov 2015 o 9:53 Monika Grešová

Americký herec a rapper Will Smith uvažuje nad tým, že v blízkej budúcnosti vstúpi do politiky. Politické dianie za posledný rok ho vraj rozčuľuje natoľko, že nemôže v noci spávať, uviedol v rozhovore pre magazín The Hollywood Reporter a tiež dodal, že vstupom do politiky chce byť užitočný pre svet.

Miesto pred kamerou chce za režisérku stoličku najnovšie vymeniť herečka Jennifer Lawrence. Pre magazín Entertainment Weekly uviedla, že režírovanie bolo vždy jej snom. V plánovanom filme s pracovným názvom Project Delirium by chcela opísať experimenty lekárov na vojakoch z obdobia Studenej vojny.

Rihanna odštartuje vo februári svetové turné k novému albumu Anti, ktorý by mal vyjsť 4. decembra. Speváčka sa v rámci turné v letných mesiacoch predstaví aj v Prahe a vo Viedni. Vstupenky by sa mali dostať do predaja vo štvrtok, 3. decembra.

Členovia kapely Eagles of Death Metal sa vyjadrili, že chcú opäť vystúpiť v parížskom hudobnom klube Bataclan. Po sérii teroristických útokov spred dvoch týždňov chcú byť prvou skupinou, ktorá si v klube zahrá po jeho opätovnom otvorení.

Fanúšikov filmových adaptácii marvelovských komiksov tento týždeň potešila nová upútavka z pripravovaného druhého pokračovania o hrdinovi Kapitánovi Amerika. V snímke, ktorej trailer za dva dni videlo už vyše 20 miliónov ľudí, sa vracia známa zostava na čele s Chrisom Evansom. Premiéru u nás bude mať v máji nabudúci rok.