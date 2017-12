Oživujú skupinu Queen. Zapojili sa aj Slováci

Skupina Fragile vystúpi v bratislavskom Ateliéri Babylon. V programe má pesničky skupiny Queen.

1. dec 2015 o 0:00 Zuzana Uličianska

Ateliér Babylon Bratislava, 19.00 hod

Queen nezomrela s Freddiem Mercurym. Len pred niekoľkými dňami vydali v Británii limitovanú sériu vynilového singlu Bohemian Rhapsody, hitovky ktorá tento rok slávi presne štyridsať rokov od svojho vzniku. Pred Vianocami bude mať premiéru v BBC aj nový dokument s názvom Queen - From Rags to Rhapsody.

Jeho tvorcovia prinášajú divákom celkom nový pohľad na začiatky skupiny, ktorá dodnes stojí na predných priečkach v rebríčkoch popularity. Dokument bude obsahovať doteraz nezverejnené interview s členmi kapely, či ich vystúpenia v Hyde Parku.

U nás zatiaľ zaznejú staré hity kapely Queen v nových aranžmánoch zaspievané a cappela i v sprievode rockovej kapely. Presne toto čaká návštevníkov dnešného koncertu v skupiny Fragile v bratislavskom klube Atelier Babylon.

Keďže v Babylone budú diváci „na stojáka“, bude sa dať pri dobre známych hitoch aj tancovať na rozdiel od koncertu, ktorý sa konal toto leto v rámci festivalu Viva Musica! v Aegon aréne.

„Is this the real life? Is this just fantasy?“ – tieto slová z Bohemian Rhapsody si môžu vypočuť v prvej časti.

Túto pesničku mali vo svojom a cappelovom repertoári už dávnejšie, tento rok sa stala inšpiráciou celého ich queenovského projektu.

V druhej časti koncertu bude spevákov doprevádzať aj rocková kapela na čele s gitaristami Michalom Bugalom a Jurajom Zaujecom. Určite zaznejú aj uznáme hit We Will Rock You či Bicycle Race.

Záznam z letného Live CD Fragile Queen Symphony pokrstí Richard Müller, s ktorým Fragile spolupracovala na projekte Hlasy.

Ide o ďalší z projektov nového vydavateľstva Viva Musica!, ktoré do konca roka ešte vydá aj albumu Štefana Kocána a Jany Kurucovej, v novom roku vyjde aj profil sopranistky Adriany Kučerovej.

Skupina Fragile bude nasledujúci deň spoluúčinkovať na koncerte Janoska Ensemble Prešporské Vianoce. Ďalšie koncerty sú naprogramované na december v Spišskej Novej Vsi, Nových zámkoch či v Partizánskom.

Vianočné trhy Pod pyramídou

Slovenský rozhlas, Mýtna 1, Bratislava od 12.00

Počas osemnástich dní si budete môcť otvárať adventný kalendár aj pod pyramídou budovy Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici počas adventných trhov, ktoré budú denne otvorené od poludnia do desiatej hodiny večernej.

Okrem tradičnej ponuky jedál, vareného vína a ručne vyrobených darčekov si budete môcť prehliadnuť aj ponuku novej slovenskej hudby. Prvý večer dnes otvorí napríklad speváčka Sima Martausová, ktorá v minulosti vystupovala aj v Radošinskom naivnom divadle.

Zahrá jemné jednoduché pesničky v sprievode gitary. Okrem nej v programe trhov hľadajte napríklad Le Payaco, Medial Banana, Queer Jane, Monikino Kino alebo Paru. Vstup na trhy je voľný.